FGR procesa a exfuncionario del IPN por desvío de 11 millones, pero llevará caso en libertad

La Fiscalía General de la República (FGR) logró un avance en la judicialización de presuntos actos de corrupción en el sector salud y educativo. Javier Tapia Santoyo, quien fungiera como exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue formalmente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de cuello blanco.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Federal, el exfuncionario no pisará la cárcel durante esta etapa. Una jueza federal determinó que Tapia Santoyo podrá enfrentar todo su proceso en libertad.

Desvío de 11 millones en el Centro Médico 20 de Noviembre

Los cargos específicos por los que fue vinculado a proceso son uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, los hechos que hoy lo tienen ante los tribunales no ocurrieron durante su paso por el IPN, sino en 2018, cuando se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. La acusación central señala que, aprovechando su cargo, Tapia Santoyo otorgó de manera irregular tres contratos a una misma empresa, por un monto total que asciende a los 11 millones de pesos.

Proceso en libertad y medidas cautelares para Javier Tapia Santoyo

Durante la audiencia, la FGR no logró convencer a la autoridad judicial de mantener al imputado tras las rejas. La jueza de control decidió no imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, argumentando que, presuntamente, no existe un riesgo de fuga por parte del exfuncionario.

En lugar de la cárcel, se le impusieron medidas cautelares restrictivas para garantizar su permanencia en el país:



Prohibición estricta de salir de México.

Entrega inmediata de su pasaporte

Obligación de acudir a firmar periódicamente (cada mes) ante el juzgado.

El tribunal concedió a ambas partes un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual la FGR deberá recabar las pruebas finales para llevarlo a juicio.

La sombra del IPN: Más investigaciones en curso

El panorama legal de Tapia Santoyo podría complicarse aún más en los próximos meses. Independientemente de este proceso por los contratos en el hospital, el exfuncionario se encuentra bajo la lupa de las autoridades por su gestión más reciente en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, enfrenta investigaciones paralelas por los delitos de desvío de recursos y enriquecimiento oculto presuntamente cometidos mientras ocupaba la Secretaría de Administración y Finanzas de dicha casa de estudios.