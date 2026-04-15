Se hicieron pasar por repartidores y mataron a dos personas en Jardines del Pedregal: vinculan a proceso al tercer implicado

¿Repartidores? Un juez vinculó a proceso a Ricardo “N”, señalado como el tercer presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 20 de diciembre de 2024 en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México (CDMX). El caso, que involucró un engaño para ingresar a un domicilio, avanzó tras su detención en Estados Unidos y posterior traslado al país.

Se hacían pasar por repartidores en la colonia Jardines del Pedregal

Un juez de control vinculó a proceso a Ricardo “N”, identificado como el tercer presunto implicado en un doble homicidio registrado el 20 de diciembre de 2024 en la CDMX.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría participado junto con dos cómplices en el ingreso a un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, donde se hicieron pasar por empleados de paquetería. Una vez dentro del inmueble, las víctimas fueron asesinadas.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados en una camioneta propiedad de las víctimas hacia un inmueble en la colonia Polanco V Sección, donde fueron abandonados. Días después, los restos fueron localizados por elementos policiales.

Un juez vinculó a proceso a Ricardo “N”, señalado como el tercer presunto responsable de un doble #homicidio ocurrido el 20 de diciembre de 2024 en la #CDMX.



De acuerdo con la #investigación, el imputado habría ingresado a un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal junto… pic.twitter.com/AElNYgUPlR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

Las autoridades lograron identificar a los tres presuntos responsables mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Dos de ellos ya habían sido vinculados a proceso en marzo de 2025 y permanecen en prisión.

Ricardo “N” fue detenido en Estados Unidos con apoyo de autoridades de ese país y entregado en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros.

Tras su traslado a la Ciudad de México, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Modus operandi de los falsos repartidores

El uso de engaños como modus operandi se ha vuelto una práctica recurrente en diversos delitos, particularmente en robos y homicidios en casa habitación.

Los agresores suelen hacerse pasar por trabajadores de servicios, como repartidores o técnicos, con el fin de generar confianza y lograr que las víctimas les permitan el acceso al domicilio.

Este tipo de estrategia reduce las barreras de seguridad iniciales y facilita la comisión del delito. Ante ello, autoridades recomiendan verificar la identidad de cualquier persona antes de abrir la puerta y evitar el ingreso de desconocidos sin confirmación previa.