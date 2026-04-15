FGR dio ‘carpetazo’ a investigación contra iglesia la Luz del Mundo: víctimas

El caso de la iglesia de la Luz del Mundo está en la mira nuevamente luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un revés al dar cun carpetazo a la investigación por el caso que llevó a la cárcel en Estados Unidos a Naasón Joaquín García, líder de dicha iglesia

Esta decisión judicial fue informada por Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán, sobrevivientes de la iglesia, quienes a través de un comunicado compartieron datos clave de este caso que implicó acusaciones por delitos sexuales.

Caso de la Luz del Mundo: exmiembrios acusan que FGR dejó de investigar

La acusación señala que dos semanas después de que Ernestina Godoy tomó posesión como nueva titular de la FGR, la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), dio "carpetazo" a la investigación en contra de varios líderes de la iglesia de la Luz del Mundo.

Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán mencionaron que el 17 de diciembre de 2025, se autorizó el "no ejercicio de la acción penal" contra Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión.

Mencionaron que la investigación de la FGR inició en 2019 con la denuncia de ambos tras escapar de la iglesia, y quienes fueron testigos para que el líder religioso fuera sentenciado tras admitir la "violación de tres menores de edad".

El comunicado refiere que la Luz del Mundo presuntamente "se ha coludido con cárteles de las drogas" como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"A pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran los testimonios de varias víctimas de abuso sexual, la Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México".

Sochil Martin y Sharim Guzmán impugnaron lo que llamaron como un capetazo y el 16 de abril de 2026, en audiencia, se conocerá el rumbo del caso, pero hasta ahora la FGR no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación.

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¿De qué fue acusado Naasón Joaquín García?

El 10 de septiembre de 2025 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, país donde fue procesado y encarcelado Naasón Joaquín García, informó que este hombre fue acusado de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la iglesia La Luz Del Mundo.

"Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros utilizaron su posición y los recursos de la iglesia La Luz Del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres", afirmó el fiscal federal Jay Clayton.

Al comparecer ante una corte federal de Nueva York, le leyeron los cargos en su contra como tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado.

Naasón Joaquín fue acusado formalmente de seis delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.



Conspiración de crimen organizado Conspiración de tráfico sexual Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y coacción Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales Conspiración para explotar sexualmente a menores Conspiración de explotación infantil

¿Qué es la iglesia de la Luz del Mundo?

La iglesia de la Luz del Mundo es conocida como una organización cristiana que surgió en México, pero que se extendió internacionalmente.

Su líder fue Naasón Joaquín García, quien heredó el cargo. Su templo principal está en Los Ángeles, California, aunque en Guadalajara se construyó una sede.

La iglesia ha dicho ser una buscadora de retormar las précticas cristianas del pasado, donde enfocan a Jesucristo y su apóstoles.

No obstante, fue relacionada con una serie de escándalos porque sus líderes habrían participado en delitos como lavado de dinero y trata de personas para actividades sexuales.

