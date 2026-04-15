VIDEO: Pareja estuvo cerca de ser aplastada por caja de tráiler en Periférico; “la vida nos dio otra oportunidad”

Una pareja que conducía sobre carriles centrales de Periférico Sur, en la Ciudad de México (CDMX), fue testigo de un momento de miedo y peligro cuando estuvieron cerca de que les cayera la caja de un tráiler que se safó tras chocar con un puente.

La situación quedó registrada en video gracias a una cámara de seguridad de un automóvil que en ese momento se encontraba a pocos metros de distancia del tráiler en la alcaldía Álvaro Obregón, pero el conductor y su acompañante se salvaron

Video del momento exacto de tráiler chocando en Periférico

Los hechos ocurrieron en Periférico, a la altura de San Jerónimo de sur a norte, el sábado 11 de abril de 2026 a las 22:57 horas, de acuerdo con la publicación de una usuaria en TikTok, red social en la que subió el video del momento exacto.

En la grabación se puede observar que el tráiler primero cruzó un bajopuente a toda velocidad, pero por muy poco casi se queda atorado también y la caja se hubiera caída o impacatado ahí. "La vida nos dio otra oportunidad", escribió la usuaria que publicó el video.

Sin embargo, el conductor de la unidad siguió su camino y unos metros más adelante, al pasar un puente peatonal la caja se impactó contra la estructura y la caja se cayó en el momento en que un automóvil venía muy cerca por el carril derecho.

Los tripulantes del automóvil desde donde se grabó el video quedaron cerca del lugar donde se registró el choque, pero gracias a que iba a una distancia considerable, la caja no cayó encima de ellos, lo que evitó que se registrara un percance mayor.

¿Qué pasó con el conductor del tráiler que tiró su caja en Periférico?

La situación fue reportada ante las autoridades de emergencia y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrobaron al lugar junto con bomberos

El conductor del tráiler quedó bajo el resguardo de los policías para asumir responsabilidad por los daños, mientras que luego del percance, la circulación vehicular estuvo cerrada por varias horas en esa zona del poniente de la capital.

Los oficiales brindaron apoyo a los automovilistas que iban pasando y una grúa tipo brigadier llegó e inició las maniobras para retirar la caja del tráiler.