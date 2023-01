Vinculan a proceso a Ken Omar tras atropellar a tamalero

“La cárcel porque eso fue un asesinato”. Esa es la petición de la madre de Jorge Claudio, el tamalero que murió atropellado el 24 de diciembre cuando se trasladaba a bordo de su triciclo para vender sus alimentos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Este jueves se reanudó la audiencia de Ken Omar “N”, el hombre que manejaba el auto compacto en presunto estado de ebriedad. La primera audiencia se llevó a cabo el domingo pero se pidió un receso.

Jorge Claudio es hijo de la víctima y habló para Fuerza Informativa Azteca: “Lo que queremos es justicia, que esta persona no quede impune porque ni con una reparación del daño se va a poder arreglar. Todo esto no es simplemente dar dinero y ya, eso no es justicia para nada, arrebató la vida de una persona”.

Familiares y amigos de Jorge Claudio llegaron a los juzgados penales de Cuautitlán para presenciar la audiencia, misma que reinició a las 13 horas con 30 minutos de este jueves. Pidieron tres recesos y durante su desarrollo Ken Omar ofreció disculpas a los familiares del hombre que se ganaba la vida con la venta de tamales.

“Se hubiera detenido a auxiliar a mi papá, estuviera ya con vida o no, pero eso habría significado mucho para mí; eso quizás hubiera cambiado el escenario. ¿Dónde quedan esos valores que tanto presumen las personas? De mi parte no puedo otorgar el perdón a una persona que abandonó a mi padre a su suerte"; puntualizó Jorge Claudio hijo.

Ken Omar a proceso judicial durante tres meses en prisión de Cuautitlán

En un principio, Ken Omar enfrentaba el delito de homicidio culposo pero después se reclasificó a homicidio con dolo eventual.

Finalmente, y después de horas de audiencias, un juez de Cuautitlán determinó cincular a proceso a Ken Omar “N” durante tres meses, tiempo para concluir la investigación complementaria.

“Si esta persona llegara a estar en prisión, al final va a seguir viva; pero mi papá ya no está, a él ya me lo quitaron y ni con todo el dinero del mundo que me den me lo van regresar"; agregó el hijo de la víctima.

Prisión preventiva para Ken Omar por atropellamiento de tamalero

Fue el lunes cuando un juez de control del penal de Cuautitlán dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ken Omar “N” por el delito de homicidio doloso en contra de Jorge Claudio.

El juzgador decretó como legal su detención pero el abogado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que este jueves 5 de enero se retomó la audiencia.

El viernes 30 de diciembre, familiares del vendedor de tamales se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que primero, Ken Omar había sido detenido pero fue liberado días después bajo el argumento de que el delito por el que era señalado era de comisión culposa y no ameritaba prisión preventiva.