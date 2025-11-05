¿Qué pasó con el presunto implicado en feminicidio de la cantante Yrma Lydya?

Máximo "N", presunto implicado en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, asesinada a balazos en un restaurante en la Ciudad de México (CDMX) en 2022, permanecerá en la cárcel al ser vinculado a proceso tras su detención tres años después del crimen.

Este hombre era chofer de Jesús Hernández Alcocer, esposo de la cantante, y quien fue acusado de matarla, sin embargo, murió el 4 de octubre de 2022 en el Reclusorio Norte, donde permanecía tras ser detenido el 23 de junio de ese año.

Ofrecían recompensa por chofer de esposo de Yrma Lydya

En continuación de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Máximo "N" por el delito de feminicidio, por lo pronto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En octubre de 2024, se ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien brindara información para la localización y detención de Máximo "N", pero gentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo detuvieron en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

Máximo "N" fue encontrado luego de obtener información sobre un domicilio vinculado con su actual pareja. Posteriormente, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Se abren las apuestas por el abogánster Jesús Hernández Alcocer

Yrma Lydya fue asesinada a balazos en un restaurante en CDMX

Yrma Lydya fue asesinada a balazos en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, y los disparos presuntamente fueron realizados por su entonces esposo Jesús Hernández Alcocer.

Al llegar al establecimiento, pidió a las personas del lugar que le dieran una mesa en la zona privada, dónde permaneció hasta que Yrma Lydya llegó a las 20:00 horas.

Según versiones, ambos se habían separado debido a constantes peleas unas semanas antes. Incluso, la cantante interpuso una denuncia por violencia doméstica; sin embargo, otorgó el perdón a su esposo.

De acuerdo con la investigación, Máximo “N”, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada.