Terror Acapulco: Atacan y queman unidad de transporte; hay un chofer calcinado

La violencia contra el transporte público volvió a sacudir al puerto de Acapulco durante la mañana de este lunes 16 de marzo. Un ataque directo en la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo provocó el incendio de una unidad de servicio, y el fatal saldo de un chofer fallecido y siete personas con lesiones de diversa gravedad.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:55 horas a la altura de la colonia Jardines Azteca, en el área suburbana de la ciudad. De acuerdo con testimonios, hombres armados persiguieron el vehículo, lo que generó que el operador perdiera el control y terminara impactándose contra un poste de energía eléctrica.

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Tras la colisión, la agresión no se detuvo. Los reportes indican que un sujeto abordó la camioneta siniestrada, roció combustible en el interior y le prendió fuego de manera inmediata. La rapidez de las llamas impidió que el conductor pudiera salir, quedando atrapado en la cabina.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al punto del siniestro para sofocar el incendio; sin embargo, al controlar el fuego, confirmaron que el operador ya no contaba con signos vitales y presentaba calcinación total.

⚠️#URGENTE #NarcoTerroristas atacaron a balazos a chofer de transporte público para luego incendiar el vehículo con todo y pasajeros a bordo.😱

El chofer murió calcinado dentro de la unidad y reportan 3 heridos más.

Colonia Jardín Azteca de #Acapulco.pic.twitter.com/CgrY8j03Is pic.twitter.com/6IPwEK9oYv — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) March 16, 2026

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) actualizó las cifras del ataque, precisando que, además del deceso del trabajador del volante, siete pasajeros resultaron heridos. Los afectados presentan cuadros de quemaduras e intoxicación por el humo, por lo que fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos por paramédicos que arribaron al sitio.



Fallecidos: 1 (Chofer de la unidad).

1 (Chofer de la unidad). Lesionados: 7 personas bajo revisión médica.

7 personas bajo revisión médica. Zona del ataque: Carretera Acapulco-Zihuatanejo, entrada a Jardines Azteca.

La Fiscalía informó que especialistas en criminalística realizaron el levantamiento de pruebas en el lugar para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El perímetro permaneció resguardado por fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos; sin embargo, este acto provocó movilizaciones por parte de transportistas en el municipio.