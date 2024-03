Senadores proponen eliminar poderes en Guerrero; acusan ingobernabilidad en el estado

La tarde del miércoles 13 de marzo, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se presentaron ante el Senado y propusieron desaparecer los poderes en Guerrero por la ausencia de gobernantes en la entidad, aunque de momento aún no lo incluyen en la sesión.

Durante la petición denunciaron que existe una ingobernabilidad y realizaron distintas señalizaciones, entre ellas la de Ana Lilia Rivera, quien es presidenta de la mesa directiva del Senado.

¿Qué dijeron los militantes del PAN sobre la petición de eliminar los poderes de Guerrero?

Julen Rementería tomó la palabra y la utilizó para señalar que la gobernadora de Guerrero debe ser removida del cargo que actualmente ostenta ante la ausencia que ha mostrado en un estado inmerso en la violencia.

De acuerdo a lo postulado, en Guerrero no hay gobierno e incluso aseguran que el crimen organizado ha ganado terreno y cada vez operan en mayor parte del estado, por lo que consideraron es prioritario darle atención al tema.

La bancada del PAN en el Senado presentó una solicitud para iniciar el proceso de análisis para desaparecer poderes en Guerrero, esto debido a la violencia que se vive en ese estado.



Además, @julenrementeria acusó que hay un "bloqueo" del caso, ya que la presidenta del… pic.twitter.com/QIhosMuoSa — Emeequis (@emeequis) March 13, 2024

¿Cuándo se discutirá la solicitud de los panistas en el Senado?

¡Atención! Tras dar a conocer la solicitud, ésta tiene que seguir un par de pasos esenciales, en primera instancia, la remitieron a la mesa directiva del Senado para conocer de que trata el tema, una vez que llegó, las bancadas tienen un horario máximo de 18 horas para informar que la incluirán ante el pleno.

“Simplemente la presidencia de la Cámara lo negó. Nos dicen que no, que a la presidenta no la han localizado. Lo que vemos es un bloqueo de las cosas, lo que se quiere es encubrir. No es posible que, a contentillo de ella, los intereses de su bancada no se dé trámite”, reclamó el coordinador panista.

Policías de Guerrero disparan contra normalistas de Ayotzinapa

La noche del viernes 8 de marzo se vivió una situación de violencia cuando se reportó la muerte de un estudiante normalista de Ayotzinapa, lo que inmediatamente generó múltiples comentarios en redes sociales, por la forma en que reprimieron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos”.

Agregaron que se dirigían a Tixtla, en donde pronto celebrarían su 98 aniversario.