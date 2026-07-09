Cae sospechoso por el caso de los tres estudiantes desaparecidos en Jalisco; investigan reclutamiento forzado

Las investigaciones por los tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara dejaron un detenido. La Fiscalía de Jalisco confirmó la captura de un hombre que presuntamente estaría relacionado con el caso de los estudiantes que desaparecieron después de asistir a su ceremonia de graduación. Esto podría estar relacionado el reclutamiento forzado en el estado.

Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, quienes desaparecieron desde el pasado 30 de junio en Guadalajara tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.

Aunque los tres menores ya fueron localizados con vida, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen más personas involucradas.

¿Quién es el detenido por el caso de los adolescentes desaparecidos?

De acuerdo con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, el sospechoso fue ubicado luego de identificar el vehículo en el que, presuntamente, abordaron los adolescentes el día de su desaparición.

La captura fue resultado de un operativo en el que participaron la Fiscalía estatal, el C5, la Comisaría de Zapopan, la Policía del Estado y autoridades federales. Ahora, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

📢 Avance informativo.



🏛️Resultado de un operativo coordinado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, con apoyo del C5, la Comisaría de Zapopan y autoridades de los tres órdenes de gobierno, fueron localizados con vida tres adolescentes reportados como desaparecidos. pic.twitter.com/gIEHb99ucA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 9, 2026

¿Qué pasó con los tres estudiantes desaparecidos en Guadalajara?

Los adolescentes fueron encontrados con vida tras diez días de búsqueda y actualmente participan en diligencias ministeriales para reconstruir lo ocurrido.

La Fiscalía señaló que las entrevistas y actos de investigación no solo buscan esclarecer este caso, sino aportar información que pueda ser útil en otras carpetas relacionadas con personas desaparecidas en Jalisco.

¿El caso está relacionado con los jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta?

La Fiscalía descartó, por ahora, que exista una relación entre este caso y el de los tres jóvenes localizados recientemente en Puerto Vallarta. Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años, quienes desaparecieron el pasado 25 de junio en Puerto Vallarta mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.

Aunque en ambos expedientes se mantiene abierta la línea de investigación sobre un posible reclutamiento forzado, las autoridades señalaron que ocurrieron en contextos y zonas distintas, por lo que no hay elementos para vincularlos entre sí.

Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos y si existen más personas involucradas. Mientras tanto, estos tres jóvenes ya están nuevamente con sus familias. En un país donde hay más de 134 mil personas desaparecidas. Y se estima que todos los días desaparecen entre 40 y 42 mexicanos.