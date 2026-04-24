Sujetos golpean a hombre hasta dejarlo herido de gravedad en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una serie de eventos violentos y siniestros marcaron la actividad de los cuerpos de emergencia en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La jornada registró tanto agresiones directas contra ciudadanos como daños materiales en vehículos de carga, lo que derivó en una intensa movilización de elementos de seguridad y servicios médicos para atender los reportes en las colonias Ferrocarril y Las Torres.

Sujetos golpean a hombres y lo dejan grave

En el cruce de la calle Saladero con la Avenida Washington, la tranquilidad de la colonia Ferrocarril se vio interrumpida por un ataque directo. En este punto geográfico, perteneciente a la demarcación de Guadalajara, se localizó a una persona del sexo masculino que presentaba huellas de violencia física considerables.

Tras recibir el reporte inicial, especialistas en urgencias médicas de la dependencia municipal se presentaron en el sitio para brindar las primeras curaciones al afectado.

🔴 #IMPORANTE | Un hombre fue golpeado tras una riña, sobre la calle Saladeros y Av. Washington en la colonia Ferrocarril, en Guadalajara. La víctima se reporta grave de salud.



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El diagnóstico preliminar indica que el individuo se encuentra en una condición de salud crítica debido a las variadas contusiones localizadas en su cuerpo. De acuerdo con las declaraciones recabadas entre las personas que presenciaron el incidente, los responsables de propinar la golpiza huyeron de la escena a bordo de una unidad motorizada.

Esta descripción sobre el vehículo de escape ha sido incorporada a la indagatoria oficial para intentar dar con el paradero de los agresores. Debido a la severidad de sus heridas, el hombre tuvo que ser movilizado de urgencia a una instalación hospitalaria para intentar estabilizar su condición.

Siniestro vehicular en la colonia Las Torres

De forma paralela, otra emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos del municipio sobre la intersección de las calles Piñón y Nuez. En este sector de la colonia Las Torres, se alertó sobre el fuego que consumía una unidad de transporte.

Al arribar, los oficiales de protección civil confirmaron que se trataba de un camión pesado que transportaba un cargamento de hortalizas, específicamente cebollas.

La intervención rápida de los tragahumo permitió sofocar las llamas de manera eficiente, evitando que el incendio se extendiera a otras zonas o propiedades colindantes. No obstante, el fuego dejó daños visibles en la estructura inferior de la pesada unidad y alcanzó a perjudicar parte de la mercancía que se encontraba en el área de carga.

🔴 #IMPORANTE | 🚨 ¡Fuego!Un camión de cebollas ardió en llamas, los hechos se registraron sobre la calle Piñón y Nuez, en la colonia Las Torres, en Guadalajara.



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Las sospechas iniciales de los expertos sugieren que el inicio del fuego no fue accidental, sino que existen indicios de que pudo ser generado de manera intencional. Ante esta posibilidad, integrantes de la policía local establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la escena y facilitar que las autoridades ministeriales realicen el análisis pertinente.

El peritaje final determinará si el acto fue premeditado, mientras que el área quedó bajo vigilancia para completar las diligencias necesarias sobre este camión de carga afectado en territorio tapatío.