México, país donde la violencia de género mata 10 mujeres al día

A la fecha, en México han sido asesinadas más de 3 mil mujeres, un promedio de 10 al día. Del total de mujeres asesinadas dos mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso, mientras que 922 sufrieron feminicidio por razón de su género.

Jenny es una de las sobrevivientes, pudo haber muerto en la última golpiza que le dio su marido a quien lleva soportando desde hace más de 15 años.

Al llegar a su casa salieron sus hijos, una niña de 13 años, un pequeño de 6 y un bebé de 2 años, quien pudo haber muerto en aquel día tan violento.

Pero les quedan los recuerdos de un padre y esposo que brutalmente abusó de ellos y que hoy está tras las rejas con una sentencia de 17 años de cárcel, gracias a que denunció.

Al preguntarle a Jenny por qué no denunciaba, o por qué tardó tanto en hacerlo, su explicación fue como la de muchas, era el amor de su vida y el padre de sus hijos.

Y aun así las fiscalías o centros de justicia para mujeres de México se encuentran abarrotadas de víctimas denunciando abusos, tan solo en un día se inician alrededor de 40 o 50 carpetas de investigación de las cuales 25 o 30 son por violencia familiar o lesiones.

Anteriormente cuando una mujer acudía a una Fiscalía cualquiera o se enfrentaba a un Ministerio Público era necesario que los hechos sucedieran en flagrancia si no, no le hacían caso, tenían que verlas con el ojo morado o daños físicos visibles y las regresaban a casa con su agresor, por eso las mujeres no denunciaban ya que al hacerlo las represalias eran peores.

Hoy estas fiscalías de género atienden diferentes delitos como son: violencia familiar, lesiones, abuso sexual, violaciones, sustracciones de hijos, privación ilegal de menores de edad o incumplimiento de obligaciones.

Todos ellos bajo un tratamiento psicológico y con un cuidado muy especial para no herir aún más a estas mujeres, protegiéndolas desde el momento en el que deciden denunciar ya que al hacerlo corren un riesgo mayor si regresan a casa, por eso se les brinda vigilancia policial, incluso se puede solicitar a un juez la posibilidad de que el agresor abandone el domicilio y la víctima sea quien se queda allí resguardada y no el agresor.

Hoy una mujer no debe quedarse callada frente a la violencia de género y deben entender que no hay violencia chiquita, quizás a través del gráfico llamado VIOLENTOMETRO que se ha vuelto universal debemos ver las diferentes manifestaciones de violencia que la mayoría confunde o desconoce que sea violencia.

Quizás creen que algo que pueda agredirnos pero que no nos saca sangre no es violencia, ¡y no es así! Debemos saber qué tipo de acciones significan violencia a la mujer.

En el violentómetro medimos el peligro que corre una persona en una relación abusiva.

Que va desde bromas hirientes, humillar en público, controlar, empujar, pellizcar, amenazar, golpear, violar y lo peor, asesinar.

Nos muestra cómo los abusos van aumentando y te alerta sobre lo que debemos hacer y los focos rojos que debemos tomar en cuenta.

Las mujeres debemos tener un límite, amor propio y sobre todo la seguridad de que no estamos solas... porque ni una más merece morir víctima de la violencia familiar.