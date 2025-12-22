Colectivos feministas advierten: la violencia contra las mujeres no está bajando en Puebla

La violencia contra las mujeres en Puebla continúa siendo una problemática grave y persistente, pese a los compromisos y anuncios realizados por las autoridades estatales. Colectivos feministas y organizaciones civiles aseguran que las políticas públicas impulsadas por el gobierno no han logrado generar cambios reales y que, en muchos casos, se han quedado únicamente en el discurso.

Gabriela Rosas, integrante del colectivo Mujeres Vida Libre de Violencia, señaló que las mesas de trabajo convocadas por las autoridades no se traducen en acciones concretas.

“Lo que escuchamos ahí son promesas de vamos atenderlo, vamos a observarlo, vamos a revisarlo pero una vez que salimos de ahí ya no se atienden los asuntos... desde la investigación, desde que se reciben las denuncias, se reciben las carpetas, después se judicializan”, afirmó.

Denuncian discriminación institucional y falta de justicia

Durante una conferencia de prensa, también se denunciaron actos de discriminación por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia estatal, especialmente hacia mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, como las trabajadoras sexuales.

Mariela Yazmín González, representante de Trabajadoras sexuales de la XIV, expuso un caso ocurrido en los límites de Puebla y Tlaxcala que, asegura, refleja el abandono institucional.

“Tuvimos hace tiempo un caso en los límites de Puebla-Tlaxcala del bar Bora Bora ue hubo una chica desaparecida, la estuvimos buscando y no se le dio seguimiento, se encontró el cuerpo...y nada más porque fue trabajadora sexual fue un crimen así y ya”, denunció.

Las organizaciones advierten que este tipo de omisiones refuerzan un contexto de impunidad que desalienta la denuncia y perpetúa la violencia de género en la entidad.

Cifras de feminicidio y críticas a los datos oficiales

De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), entre 2021 y 2025 se han registrado 240 feminicidios en Puebla, cifra que coloca al estado en el séptimo lugar a nivel nacional. Sin embargo, los colectivos aseguran que el gobierno estatal intenta minimizar la problemática mediante el manejo de cifras oficiales.

“Hay más una intención por ocultar las cifras y maquillarlas, que por resolver los problemas... Vamos a decir que hay menos feminicidios porque los contabilizamos diferente... en realidad nosotros en territorio lo que vemos es que la violencia no está bajando”, sostuvo Gabriela Rosas.

Programas oficiales, señalados como insuficientes

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha defendido la implementación de programas como los centros Carmen Serdán. “Con los centros libre Carmen Serdan...atendemos 19 municipios y en 27 regiones a todas las mujeres de Puebla”, declaró.

No obstante, los colectivos cuestionan su operatividad. “Las casas Carmen Serdán que se han venido vendiendo como una política de avanzada...pero nos acercamos a las casas Carmen Serdán y resulta que no tienen personal, no hay una estructura definida”, concluyó Rosas.

Las organizaciones coinciden en que las mujeres en Puebla necesitan algo más que promesas: exigen una protección real, efectiva y digna por parte de sus gobernantes.