Puebla va por vehículos foráneos: Así aplicarán las fotomultas y esto es lo que podrías pagar

A partir de enero de 2026, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla cerrará un vacío que durante años permitió que muchos conductores evadieran sanciones. El gobierno estatal confirmó que comenzará a aplicar fotomultas a vehículos foráneos, una medida que busca que todos los vehículos que circulen en Puebla, sin importar de qué estado provengan, respeten el reglamento vial.

El anuncio genera atención inmediata porque impacta a miles de automovilistas que transitan diariamente por la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, las fotomultas en Puebla se aplicarán usando la tecnología ya instalada en vialidades urbanas y carreteras.

La diferencia es que ahora los vehículos foráneos sí podrán ser notificados a través de las herramientas oficiales del estado, algo que antes no ocurría de forma efectiva.

🚗 Informa la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, que a partir de enero de 2026 se aplicarán fotomultas a vehículos foráneos, las cuales serán notificadas mediante las herramientas oficiales del estado.

¿Cómo aplicarán las fotomultas a vehículos foráneos en Puebla?

Las autoridades explicaron que el sistema permitirá detectar infracciones cometidas por vehículos foráneos en Puebla y generar notificaciones formales, sin depender de convenios con otros estados. Conductas como exceso de velocidad, invadir carriles exclusivos o no respetar semáforos podrán derivar en sanciones automáticas.

El objetivo, señalaron, es que todos los vehículos, locales y foráneos, circulen bajo las mismas reglas en Puebla. Las fotomultas se enviarán mediante plataformas oficiales, cerrando así un rezago que impedía sancionar a quienes no tenían placas del estado.

¿Dónde hay fotomultas en Puebla y cómo consultar si tienes una?

Las fotomultas en Puebla operan desde 2013 y están distribuidas en puntos estratégicos de zonas urbanas y carreteras estatales. Hay cámaras en municipios como Atlixco, Cholula, Tehuacán, Teziutlán, San Martín Texmelucan y en el área metropolitana de Puebla, incluyendo vialidades de alta circulación como Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y la Recta Puebla-Cholula.

Para saber si un vehículo tiene fotomultas registradas en Puebla , el proceso es sencillo:



Ingresa al portal oficial del estado



Ten a la mano el número de placa y el NIV



El sistema mostrará si existen infracciones activas y su costo

En cuanto a los montos, las fotomultas se calculan en UMAs. Una primera infracción puede ir de 450 a 900 pesos, la segunda de 790 a mil 580 pesos, y a partir de la tercera pueden superar los 2 mil pesos, sin importar si el vehículo es local o foráneo.