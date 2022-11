Conmemoran Día Internacional para eliminar la violencia vs las mujeres

Con Sesión Solemne la Cámara de Diputados conmemora el Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres.

Los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en el país.

En el recinto parlamentario, la oposición colocó al pie de la tribuna pancartas con fotografías de mujeres asesinadas, moños y cruces en sus curules. En tanto, en las curules de Morena hubo flores naranja.

Conmemoración para eliminar la violencia vs las mujeres confronta a Diputados

No obstante, la conmemoración para erradicar la violencia una vez más confrontó a los grupos parlamentarios.

Intercambiaron reproches por la falta de acciones de gobierno, presupuesto, acceso a la salud respeto al derecho a decidir sobre su cuerpo y los procesos de las fiscalías para investigar y de jueces para aplicar sanciones a agresores.

La diputada del PRI, Jacqueline Hinojosa, reprochó “hoy venimos a decirle al gobierno que nosotras tenemos otros datos: 11 mujeres víctimas de feminicidio diario; 9 niñas cada mes, y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas… ¿Qué más tiene que pasar para que dejen el ego y acepten que no tienen agenda de género? que no son feministas, sino todo lo contrario”.

Por el PAN la legisladora Wendy González, acuso “Vivimos violencia por el propio Gobierno cuando les quitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los refugios, los recursos para tener un tratamiento contra el cáncer, cuando no hay una aplicación de recursos para una mejor policía con capacitación que nos brinde seguridad…¿es mucho pedir luminarias para no perder la vida porque no viste una coladera abierta y perdiste la vida por una negligente gobernante, como es la Jefa de Gobierno, que por estar en campaña, perdieron la vida Esmeralda y Sofía”.

Por su parte, Morena puso el dedo en llaga de las fiscalías que han tenido casos recientes de mujeres asesinadas.

La diputada morenista, Aleida Alavez, “¿Quieren que estemos comparando cifras? ¿Quién es más omiso en este combate hacia la violencia a las mujeres? No se equivoquen, es el Estado. Y ahí están los fiscales de Morelos, de Nuevo León, documentando feminicidios con el dolo más atroz, re victimizando a las víctimas; que Debanhi se cayó en la cisterna o que el fiscal de Morelos no puede enfrentar una diligencia clara... ¿qué nos toca como Poder Legislativo?... a ser empáticos con las causas reales de la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes y avanzar en temas que no se han podido transitar y aprobados en este Pleno”.