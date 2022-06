Son 42 meses y no se hacen responsables de la violencia: oposición a Morena

La oposición echó en cara a Morena que a 42 meses la violencia en el país, pues aseguraron que mayo ha sido es el mes más violento en los últimos años y les exigieron que se hicieran responsables de la falta de resultados en la estrategia contra la inseguridad.

Durante la sesión de la Comisión Permanente se analizó el tema de la inseguridad, tras el caso del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas ocurrido en la comunida de Serocahui en la sierra Tarahumara de Chihuahua, hecho que todos condenaron.

🔴Sesión de la Comisión Permanente 22-junio-2022

“Nos sumamos como Morena a las condolencias a la comunidad jesuita y al pueblo de Chihuahua por estos dolorosos asesinatos de dos de sus misioneros que dedicaron su vida a los más pobres de la sierra Tarahumara”, declaró la senadora de Morena, Imelda Castro.

Morena acepta cambios para combatir violencia... con condiciones

En el debate, los legisladores no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan sensible para los mexicanos como es frenar la ola de violencia por la inseguridad.

Una y otra vez los de Morena insistieron en defender la actual estrategia y responsabilizar a gobiernos pasados de la violencia que se vive.

Ojalá que culpar el pasado sirviera para detener las muertes en México. Reconozcamos que estamos en un estado fallido en materia de seguridad, es necesario que el @GobiernoMX asuma su responsabilidad. Querían gobernar este país: háganlo, pero dando resultados. pic.twitter.com/kLtnXIScyX — Gina Andrea Cruz Blackledge (@GinaCruzBC) June 22, 2022

“Nosotros todos los días insistimos en que estamos luchando contra la tendencia que ustedes nos dejaron, contra ese incremento del cien por ciento de los asesinatos de Fox calderón y del 30 por ciento de Calderón a Peña”, declaró Marco Rosendo Medina, diputado de Morena.

Mientras que la oposición exigieron a Morena que llevaban más de la mitad del sexenio y pidieron hacerse responsables de las acciones de gobierno y la falta de resultados en el tema de la violencia.

“Noticia de última hora, amigas y amigos, ya no es el 30 de noviembre de 2018, ya Morena gobierna desde hace 42 meses y es la fecha en la que no se hacen responsable de ninguno de sus actos de gobierno pero sobre todo de ninguna de sus acciones que no han permitido que baje la violencia en nuestro país...”, reclamó Eduardo Zarzosa, diputado PRI.

“México no puede seguir así, urge un cambio de rumbo, es urgente fortalecer a las instituciones de procuración e impartición de justicia”, Gina Andrea Cruz, senadora del PAN.

Tras horas de debate, los de Morena terminaron por aceptar que se cambie la estrategia contra la inseguridad y la violencia, pero con algunas condiciones.

“Vamos a revisar la estrategia de seguridad del presidente, pero iniciemos con los estados en donde no baja la incidencia delictiva, algo no se está haciendo en esas entidades” explicó el diputado de Morena, Jorge Luis Llaven.

Sin embargo, mientras la oposición y Morena se ponen de acuerdo, la realidad de la violencia sigue sin freno en México.