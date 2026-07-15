Por presunto abuso de menores: Inician investigación contra director de la escuela Celestín Freinet en el Edomex

Alfonso “N”, director de la Unidad Académica “Celestín Freinet”, cuenta con una investigación formal en su contra por presunto abuso sexual contra un menor del plantel educativo localizado en Ixtapaluca, en el Estado de México.

¿Qué pasó en la unidad académica Celestín Freinet?

Un juez vinculó a proceso al docente después de que el 7 de julio de 2026 el hombre fuera detenido por policías municipales de Ixtapaluca. En esa ocasión, agentes ingresaron de forma violenta al plantel donde ocurrieron enfrentamientos con padres y profesores.

La denuncia contra el sujeto es porque Alfonso “N” presuntamente llevó a un menor de edad adentro de un salón de clases, donde le hizo tocamientos.

Situación legal y plazos de la investigación en el Estado de México

El juez determinó que hay evidencia suficiente y por ello inició la investigación, la cual será llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Cronología de las protestas y el bloqueo en la México-Puebla

Cabe recordar que el día que la policía detuvo a Alfonso “N”, ocurrieron enfrentamientos y hasta un bloqueo total de la autopista México-Puebla, debido al caso de abuso y acoso de una alumna.

En un inicio, los inconformes protestaron frente a la escuela para exigir una respuesta de las autoridades educativas, ya que, a su parecer, el personal protegía al señalado. Posteriormente, la situación escaló hasta que la Policía Municipal de Ixtapaluca entró de forma violenta a la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestín Freinet", cuando aún había alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en el interior de las instalaciones.

