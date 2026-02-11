Virgen de Lourdes: por qué se celebra el 11 de febrero y qué milagros se le atribuyen

Cada 11 de febrero, miles de fieles conmemoran a la Virgen de Lourdes, una de las advocaciones marianas más relacionadas con la salud y la sanación.

Si deseas saber por qué se celebra en esta fecha, qué ocurrió en Lourdes, Francia, y cómo puedes pedir su intercesión por los enfermos o por tu familia, aquí te explicamos los datos clave y el significado de esta devoción paso a paso.

El significado de la Virgen de Lourdes

Cada 11 de febrero, la Iglesia católica celebra a la Virgen de Lourdes, una advocación mariana que nació en 1858, cuando, según la tradición reconocida por la Iglesia, la Virgen se apareció a la joven Bernadette Soubirous en la gruta de Massabielle, en Lourdes, Francia .

La primera de estas apariciones ocurrió precisamente el 11 de febrero de 1858, fecha que quedó inscrita en el calendario litúrgico como memoria de Nuestra Señora de Lourdes.

Las apariciones de Lourdes están profundamente vinculadas con el mensaje de conversión, oración y penitencia.

Pope Leo prays at Lourdes Grotto in the Vatican Gardens



On this World Day of the Sick and feast of Our Lady of Lourdes, Pope Leo XIV welcomed a group of sick people to the Lourdes Grotto in the Vatican Gardens.



“This is a very beautiful day", the Pope said, "that reminds us of… pic.twitter.com/dWnnYMrV56 — Vatican News (@VaticanNews) February 11, 2026

En una de las apariciones, la Virgen se identificó como la Inmaculada Concepción, reafirmando el dogma proclamado pocos años antes por la Iglesia .

Lourdes se convirtió así en un signo de fe y esperanza para millones de creyentes, especialmente para quienes atraviesan momentos de enfermedad o sufrimiento.

Los milagros y la devoción

Uno de los elementos más representativos de Lourdes es el manantial que brotó durante las apariciones, cuyas aguas han sido asociadas a curaciones extraordinarias.

A lo largo de los años, la Iglesia ha reconocido oficialmente algunos casos como milagros tras rigurosos procesos de investigación médica y eclesial.

Por ello, el santuario de Lourdes se ha transformado en uno de los principales centros de peregrinación del mundo, especialmente para personas enfermas que buscan consuelo espiritual.

¿Por qué se celebra el 11 de febrero?

La fecha conmemora la primera aparición de la Virgen a Bernadette. Además, desde 1992, por iniciativa de san Juan Pablo II, el 11 de febrero también se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, reforzando el vínculo de esta advocación con la atención, la compasión y la esperanza hacia quienes padecen alguna enfermedad.

La Virgen de Lourdes representa, para los fieles, un recordatorio luminoso de que la fe puede convertirse en fortaleza en medio del dolor, y de que la oración es un refugio que acompaña incluso en los momentos más difíciles.