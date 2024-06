Asesinan brutalmente a hermana del cantante Virlán García en Sonora

Virlán García está de luto. Y es que la hermana del cantante de música regional mexicana, identificada como Dayana Gabriela Báez García, fue asesinada en su casa ubicada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

El cadáver de la joven de 29 años fue encontrado por bomberos la mañana del miércoles 5 de junio de 2024 en su casa localizada al sur de San Luis Río Colorado.

Se sabe que los bomberos llegaron al lugar para apagar un un incendio en un domicilio en Callejón Puebla y Avenida Soto. Al apagar el incendio, se percataron de que en una de las recámaras estaba el cadáver de una mujer, quien tenía heridas en la espalda, al parecer hechas con un cuchillo.

El cuerpo de Dayana García fue encontrado por los bomberos tras apagar el incendio en su casa. | Instagram

Detienen al asesino de Diana García, hermana del cantante Virlán García

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que detuvo a una persona por el feminicidio de la hermana del cantante Virlán García.

“En cumplimiento al derecho de acceso a la información de la población, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) hace del conocimiento a la opinión pública la captura de una persona como probable responsable del feminicidio de Dayana Gabriela “N” o Diana Gabriela “N”, hermana del cantante regional Virlán García hecho ocurrido en San Luis Río Colorado el pasado 5 de junio del año en curso”, indicó en un comunicado.

Aparentemente el presunto asesino es el novio de la joven, quien también se desempeñaba como su entrenador en el gimnasio. El hombre presuntamente acuchilló a su pareja e intentó encubrir el crimen provocando un incendio en la casa.

Dayana García, hermana de Virlán García, compartía en su cuenta de Instagram fotos durante su entrenamiento en el gym. | Instragram

Virlán se despide de su hermana tras ser asesinada

Un día después del asesinato de su hermana Dayana Gabriela Báez García, el cantante publicó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje, donde también resaltan las diferencias familiares que tenían. Aun así se dijo estar arrepentido.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto por que no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mi en este día tan triste”, dijo.

Agregó: “Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la más rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida”.

Virlán recuerda la última vez que vio a su hermana

En su mensaje, el cantante recordó la última vez que vio a su hermana: “Fuiste nuestra madre y padre cuando éramos tan solo unos niños. Recuerdo la última vez que te mire en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi último día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Baez Garcia siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue”, señaló.

Virlán García reconoció que tenía diferencias con su hermana Dayana. | Instagram

Y a sus fans, el músico pidió olvidar sus diferencias con gente que aman, ya que puede ser muy tarde: “Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Se que suena a cliché pero nunca sabes cuando será la última vez que los veas y sientas de cerca”.