¿Qué es el virus Nipah y qué tan preocupados deberíamos estar en México?

El virus Nipah volvió a encender alertas sanitarias internacionales luego de que India confirmara nuevos casos de esta enfermedad, lo que llevó a varios países de Asia a reforzar medidas de vigilancia en aeropuertos y puntos de entrada, de acuerdo con reportes de Reuters.

Se trata de un patógeno poco común pero con una tasa de letalidad elevada, que no cuenta con vacuna aprobada y que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las enfermedades con potencial epidémico que requieren monitoreo constante.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿qué es el virus Nipah, cómo se transmite y qué implicaciones reales podría tener para países fuera de Asia, como México? La respuesta depende de varios factores epidemiológicos que explican por qué este virus genera atención internacional.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es un virus zoonótico (se transmite de animales a humanos) asociado principalmente con murciélagos frugívoros y, en algunos brotes, con cerdos. Puede causar enfermedad respiratoria, pero también complicaciones neurológicas severas como encefalitis (inflamación del cerebro).

Desde su identificación a finales de los años 90, se han documentado brotes esporádicos, sobre todo al sur de Asia, con un número total de casos globales relativamente limitado.

Two confirmed cases of the deadly Nipah virus in India have prompted authorities in Thailand and Malaysia to step up airport health screening to prevent the spread of the infection. But what is Nipah virus, and how worried should people be? https://t.co/zL8AaahL0d pic.twitter.com/sjdMFLrBQU — Reuters (@Reuters) January 28, 2026

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

Los síntomas pueden iniciar como un cuadro general (por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, malestar), y en casos graves progresar a encefalitis, convulsiones y coma.

Lo complicado es que al inicio puede parecerse a otras infecciones, por lo que la vigilancia epidemiológica y el rastreo de contactos son clave cuando aparece un caso sospechoso.

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus #PublicHealth #HealthForAll pic.twitter.com/itTuZA18ev — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 22, 2026

¿Cómo se transmite?

Reuters explica que el virus puede transmitirse por exposición a secreciones de animales infectados o alimentos contaminados, y también puede haber transmisión de persona a persona, generalmente en contextos de contacto cercano (por ejemplo, atención médica sin protección adecuada).

Esto ayuda a entender por qué, incluso con alta letalidad, Nipah no suele comportarse como virus de rápida propagación comunitaria.

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus #PublicHealth #HealthForAll pic.twitter.com/xvZNcHx63y — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 27, 2026

¿Qué pasó en India y por qué subió la alerta?

En este evento, India confirmó dos casos en Bengala Occidental y reportó que 196 contactos fueron rastreados, puestos en observación y resultaron negativos, por lo que autoridades dijeron que el brote estaba contenido.

Aun así, países de Asia activaron medidas como la toma de temperatura, declaraciones de salud, vigilancia en aeropuertos para viajeros procedentes de zonas con casos.

#HealthForAll



Only Two Nipah Virus Disease Cases Reported in West Bengal Since Last December: NCDC



196 Contacts Linked to Nipah Cases Traced and Found Asymptomatic; All Test Negative



Public and Media Urged to Avoid Circulation of Unverified or Speculative Reports… — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 27, 2026

¿Qué tan preocupados deberíamos estar en México?

Con los datos actuales, la preocupación no es alarmante:



Para la población general en México : el riesgo es bajo hoy, porque los casos reportados se mantienen localizados y no hay evidencia de propagación internacional en esta cadena.

: el riesgo es bajo hoy, porque los casos reportados se mantienen localizados y no hay evidencia de propagación internacional en esta cadena. Para viajeros que hayan estado en zonas con casos o contacto estrecho con enfermos: la recomendación es estar atentos a síntomas y buscar atención médica si aparecen señales compatibles, informando antecedentes de viaje.

No es “otra pandemia”: Pese a su severidad, expertos citados por Reuters no lo ven como una amenaza global amplia por su transmisibilidad limitada en la mayoría de situaciones.