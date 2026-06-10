Visa americana: cuándo entra en vigor el programa para agilizar entrevistas

¿Quieres tramitar tu visa americana con más rapidez? Estados Unidos va a implementar un programa exprés que acelerará los procesos de tu documento con un costo extra.

Cómo funciona este programa, fechas y costos.

¿Se acabaron las visas de 10 años para mexicanos?



La reciente medida anunciada por Estados Unidos aplica únicamente a Nicaragua. Hasta ahora, no hay cambios oficiales para las visas de turista o negocios que se tramitan en México.https://t.co/K83vjyN13z pic.twitter.com/PUL3bY3tzz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Cuándo entra en vigor el programa para agilizar entrevistas

El nuevo programa va atener una modalidad piloto, es decir, será una prueba que tendrá vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de este 2026.

Según los reportes de agencias internacionales, la medida surgiría como una alternativa para aquellos que necesitan sacar el documento con mayor velocidad por algún compromiso o viaje.

Además de funcionar como una opción para viajeros, el propósito también sería desahogar las listas de espera que se acumularon luego de que endurecieron los controles de identidad y revisión de redes sociales obligatoria.

Tiene costo adelantar la cita de la visa americana

El beneficio sí tendría un costo extra por la agilización. Los que soliciten esta modalidad de aceleramiento, deberán pagar una cuota adicional al precio ya establecido de 750 dólares, alrededor de 13 mil 45 pesos.

El monto se tiene que sumar a la tarifa base que está en los 185 dólares, 3 mil 217 pesos.

Si adquieres el beneficio, el costo de tu trámite sería de 16 mil 262 pesos.

Pagar 750 dólares significa que obtendré la visa americana

De acuerdo a las normas del Departamento de Estado, realizar el pago adicional del beneficio exprés no influye en la decisión que toman sobre la aprobación de tu documento.

El dinero solo cubriría el derecho a agendar la entrevista dentro de los primeros 10 días después de realizar el depósito, pero el que solicita la visa deberá acreditar todo lo que se le pide para obtener el documento.

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En qué consulados estarán disponibles las citas rápidas

Las sedes diplomáticas específicas en donde se habilitará este programa piloto se darán a conocer de manera pública durante los próximos días a través de los canales oficiales y de la plataforma web travel.state.gov.

Las autoridades de los Estados Unidos comentaron que este programa operará bajo límites de disponibilidad en embajadas y consulados, cada oficina asignará una cantidad restringida por jornada.