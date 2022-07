Morena y aliados en Senado aplauden visita de AMLO; oposición la critica

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Washington dividió opiniones en el Senado de la República durante la sesión de la Comisión permanente.

Para los grupos legisladores de Morena, PT y PES la visita de AMLO fue exitosa y dejó logros incuestionables.

Dip. Gerardo Fernández Noroña (PT) / Agenda política

Para el Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, la visita dejó en claro que México está mejor que nunca gracias a un buen gobierno.

“El compañero Presidente ha estado en condiciones muy difíciles, empezando con Trump sacando la casta y sacando adelante la independencia y la soberanía nacional antes Estados Unidos, le daba gripe y a México le daba pulmonía. Hoy a Estados Unidos se lo anda chupando la bruja y nuestra nación rosa de cabal salud larga vida al compañero presidente López Obrador”, explicó.

Para la diputada Yeidckol Polevnski consideró que la visita de AMLO es un hecho que esta visita representó un éxito moral y político del Presidente mexicano.

“La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos para todo América Latina para todos los que entienden el problema que tenemos aquí es que están lo que no entienden y como dije no entienden que no entienden y como no entienden pues hay que explicarles”, consideró.

Oposición critica visita de AMLO a Washington

Sin embargo, para los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se trató de una visita incompleta y con nulos logros concretos para nuestro país.

Para el Senador Noé Castañón del Movimiento Ciudadano este encuentro entre AMLO y Biden no presentó ningún logro que presumir.

El @senadomexicano a través de la #ComisiónPermanente, debería solicitar a la @SRE_mx una reunión para que se expliquen las expectativas y los resultados obtenidos de la visita de trabajo del presidente a EUA: @jc_ramirezmarin pic.twitter.com/9jkWurcWsw — Senado PRI (@SenadoPRI) July 13, 2022

“Esta reunión bilateral dejó mucho que desear, no podemos hablar de una exitosa reunión cunado parece que se fue más a rendir cuentas a los intereses de otro país que a lograra acuerdos que favorezcan al territorio nacional”.

Por su parte el senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso que en el pleno se aprobara llamar a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que informaran sobre los logros concretos de esta reunión entre ambos mandatarios.

"¿Qué mejor que ellos para explicarnos? ¿Qué se ganó? ¿Cuál era el objetivo de la visita?¿Seguridad? Ni siquiera se tocó. Es curioso de los cinco puntos planteados por el Presidente de la República no se tocó el tema de seguridad, no hay una sola mención a la crisis de violencia que vivimos”, dijo el representante del tricolor.

Esta propuesta ya obra en el Senado y en breve se discutirá y votará si es que procede y cuándo.