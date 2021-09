Vive Latino regresa y anuncia las fechas para la edición 2022

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino volverá a realizarse, después de un año suspendido por la pandemia de Covid-19 y este viernes anunció las fechas para la edición 2022.

La espera ha terminado para todos los amantes de los festivales musicales, pues este año comenzaron a reanudarse paulatinamente los conciertos y uno de los más esperados es el Vive Latino, que ya anunció su regreso para el próximo año.

A través de su cuenta de Facebook, el festival Vive Latino informó que la edición 2022 se realizará los próximos días 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“El momento está cerca: #VL22, ¡Viviremos a estar juntos!”, escribió el festival en sus cuentas de redes sociales.

Por el momento, los organizadores solo han anunciado las fechas en las que se realizará uno de los festivales de música más importantes de Iberoamérica, y aún se desconoce quienes serán las artistas que participarán en la edición 2022.

El Vive Latino será el segundo evento masivo que se realice en la Ciudad de México, desde que comenzó el aislamiento por la pandemia de Covid-19. El primero en realizarse será el el Festival Corona capital 2021, los próximos 20 y 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y contará con la participación de Tame Impala, The Kooks, St. Vincent, Royal Blood, LP, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol y The Bravery, por mencionar algunos.

¿Cómo fue el último Vive Latino?

El Vive Latino de 2020 fue el último concierto que se realizó antes de que el gobierno federal anunciara la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde se cancelaron todos los eventos masivos.

Fue el 14 y 15 de marzo del 2020, cuando se llevó a cabo el festival, y ya pesaba la sombra del miedo por contagiarse del desconocido virus que recientemente había llegado a México.

El concierto se realizó con las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades. A la entrada del Autódromo Hermanos Rodríguez, a los asistentes se les tomaba la temperatura y todos debían acudir con cubrebocas y gel antibacterial.

Días después del concierto, el gobierno capitalino anunció que no se había resgistrado ningún contagio de Covid-19 entre los asistentes.