Quién fue Vivienne Westwood, la polémica diseñadora que murió a los 81 años

Vivienne Westwood falleció a los 81 años de edad este jueves, en paz y dentro de su casa en Londres, luego de una exitosa vida dedicada al diseño, modelaje y activismo, sitios donde forjó su nombre con base en la anarquía y revolucionando hasta los límites el mundo de la moda, al grado de ser condecorada con la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel.

La diseñadora y modelo nació el 8 de abril de 1941 en el pueblo de Tintwhistle, en Derbyshire, Inglaterra. Posteriormente su familia se mudó al norte de Londres y comenzó a desarrollar su vida de forma tradicional. Se graduó como maestra de primaria e incluso se casó con un joven trabajador de una fábrica; sin embargo, el rumbo de Westwood tomó un giro distinto cuando conoció a Malcolm McLaren.

Vivienne Westwood fue una polémica diseñadora, impulsora del movimiento punk|ALESSIA PIERDOMENICO/REUTERS

De la mano de este personaje, quien se convertiría en agente de la banda de punk Sex Pistols, la diseñadora se convirtió en la mente que le dio cara a la estética de este estilo musical, por lo que en el Reino Unido eventualmente fue reconocida como "la suma sacerdotisa del punk" y también del New Nave.

Vivianne Westwood, creadora de la estética en el movimiento punk

En el mundo de la moda se encargó de darle luz al estilo junto a su controversial pareja, pues juntos fundaron una tienda-boutique en la avenida King's Road, que eventualmente se llamaría SEX, y donde desarrollaron la gramática visual de todo el movimiento punk, elemento con el que saltó a la fama gracias a su irreverencia.

Vivienne Westwood durante el Fashion Week en Paris en el 2017|BENOIT TESSIER/REUTERS

"Cambió la manera en que la gente se veía. (...) Era mesiánica con el punk, viendo si se podía poner un rayo en el sistema de alguna manera" dijo Westwood a la revista Time en 2012 sobre lo que significó este movimiento impulsado en las calles de Londres, donde dio de qué hablar durante décadas.

Como no podía ser de otra forma, la irreverencia con la que diseñaba también acompañaba su personalidad. Pelo teñido, pasarela sin ropa, maquillaje color blanco y comparecencia sin ropa interior con la reina Isabel representan en plenitud lo que significó Westwood para la moda y la cultura desde los años 70 y hasta el final de sus días.