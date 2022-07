¡Vivir sin agua!: Se abastecen del suministro de un ojo de agua

¡Vivir sin agua!: Ante días y días sin una sola gota de agua, habitantes del municipio de Escobedo en Nuevo León aprovechan para abastecerse del líquido en un área natural protegida ubicada en medio de la urbanización.

Se trata del ojo de agua “Jardines del Canadá”, un pequeño arroyo que surge de entre las montañas.

Lo que antes de la crisis hídrica era una oportunidad para convivir con la naturaleza, hoy, se ha convertido en una medida para combatir la escasez.

“Aquí nos aliviana bastante el ojito de agua y en la noche viene bastante gente a llevar agua porque ni gota sale en la llave,” declaró un vecino cercano al ojo de agua.

El agua de este oasis, es habitado por especies como langostinos, pájaros carpinteros y diversos tipos de peces, es utilizada para las actividades diarias de muchos de los residentes de colonias aledañas.

“Sí yo vengo para el baño y para bañarnos porque no hay más y al rato vamos a tomar de ésta porque mira, ¿pero ésta si sirve para tomar? -hervida y en refrigerador,” agregó un vecino afectado por la escasez de agua.

“Esto para no desperdiciar pues para el baño y para trapear,” explicaba un vecino.

Y aunque en ocasiones el área es vigilada por elementos de seguridad pública que impiden la explotación del cauce, los vecinos buscan los horarios sin resguardo para abastecerse.

“Todos los días venimos sí, todos los días a diario ya no nos, que ya no agarren agua que porque es área verde que esto y que el otro, siempre hemos agarrado de aquí no sé porque se están poniendo así,” concluía un vecino de la zona.

Los habitantes del municipio de Escobedo pidieron mayores alternativas para abastecerse del agua para que así no tengan que recurrir a esta área natural protegida ubicada en medio de la urbanización de nombre “Jardines del Canadá”.