¡Vivir sin agua! Niño de 10 años pierde a sus peces por falta de agua

¡Vivir sin agua! Emiliano Cortés González a sus 10 años de edad se siente decepcionado ante la escasez de agua que ya le arrebató a sus mascotas.

Dos de sus cuatro peces ya murieron, pues no soportaron la suciedad de la pecera.

Niño de 10 años pierde a sus peces por falta de agua

“Por el acarreo de agua y así los descuidé y no pude hacer nada, porque ya estaban aparte viejitos pero aparte ya no limpiamos la pecera que limpiamos cada mes y no limpiamos en creo que dos meses. Pues eran una especie llamada Guppy y pues duran como dos años, como quiera están viejitos esos no sé si murieron por una bacteria de la pecera o por vejez”, explicó Emiliano.

La falta de agua puso entre la espada y la pared al niño que hizo hasta lo imposible por cuidar a sus peces.

“Pues primero lavé dos veces y ya fue dos meses, que ya mis pescaditos no sé si voy a lavar esta semana o la otra”, señaló.

Acarrean agua ante la escasez

A su corta edad, Emiliano, ha tenido que ayudar en la casa con el llenado de cubetas y garrafones, pero pide a Agua y Drenaje que regresen el agua a la llave.

Su abuela, la señora Lulú Estrada, todos los días va a la casa de su bisabuela que se encuentra a 100 metros de distancia para llenar los garrafones de diferentes litros y después vertirlos en un bote de 200 litros.

Recuperan garrafones robados en Guadalupe

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron recuperar mil 120 garrafones de agua de los mil 600 que fueron hurtados en la Carretera Libre Monterrey-Reynosa.

Dicho atraco sucedió en el kilómetro 5 a la 01:00 horas del 23 de julio. Se informó que el operador de la pesada unidad se dirigía al Parque Industrial en Escobedo; sin embargo, al hacer una parada en la carretera y revisar su celular, dos hombres lo amagaron con un arma de fuego.

Los delincuentes le pegaron en la cabeza al conductor y hasta el amanecer, fue que lo liberaron en el aeropuerto en donde solicitó un taxi con dirección al Parque Industrial La Silla, en Guadalupe, para pedir auxilio.

Tras una orden de cateo, agentes ministeriales pudieron recuperar la plataforma y el montacargas este domingo en un domicilio de la calle Lomas de Uruguay, en la colonia Lomas de la Paz, en Apodaca.