¡Vivir sin agua! Tiran millones de litros en San Nicolás, Nuevo León

San Nicolás, Nuevo León.- Durante cuatro días millones de litros de agua se han desperdiciado en San Nicolás, Nuevo León. Ante la difícil situación que enfrentan de vivir sin agua a causa de la escasez vecinos se dicen indignados.

“Ahora antes de la escasez, el municipio contacta a Agua y Drenaje respecto este pozo, vienen lo checan lo reinstalan, vamos a decirlo así y lo que nos duele es la forma, este pozo ya estaba hecho no había necesidad de tirar tanta agua, porque ya tiene 3 días tirando agua a un ritmo de 21 litros de agua por segundo, según el cálculo que me comentaron ellos”, aseguró Javier Valadéz, habitante de la colonia.

Durante cuatro días han visto como se desperdician 5 millones de litros de agua, el agua queda regada en el suelo como si no hubiera necesidad de este vital líquido.

“Irónicamente tenemos el parque a seis metros cruzando la calle y no había oportunidad porque no traían mangueras, no traían tuberías, equis la cosa es que aquí está el parque con la necesidad de agua y ni modo..”

El protocolo de aforo de un pozo dicta que después de haber sido perforado, se debe drenar el agua en un lapso de 48 a 72 horas, este vaciado de agua se realiza para conocer que bombeo se le debe dar al agua y cuanto tiempo de vida tendrá, fue la respuesta de Agua y Drenaje. Aseguró que no es desperdicio de agua, sino un proceso.

“Yo considero que tanta agua se necesitada en toda la ciudad y este tiradero de agua no es justo”, lamenta Javier Valadéz.

Bloquean por falta de agua en Monterrey, Nuevo León

Habitantes de las colonias Pío X y Nuevas Colonias bloquearon por cerca de una hora el túnel de la Loma Larga en su circulación de San Pedro hacia Monterrey como protesta por la falta de servicio de agua potable.

Los habitantes de ambas colonias aseguraron que aprobaban el plan de Agua y Drenaje donde se les quita el servicio por un día; sin embargo, dijeron que ciertos vecinos sumaban tres semanas sin líquido.

En el bloqueo participaron mujeres, hombres y hasta niños habitantes de ambas colonias, quienes portaron pancartas para exigir que les fuera restablecido el servicio de agua.

Elementos de Agua y Drenaje de Monterrey arribaron al sector con tres pipas de ocho mil litros de agua de cada una, que sirvieron para abastecer a los habitantes de ambas colonias.

Los manifestantes aseguraron que el servicio fue restablecido solamente en algunas casas, por lo que advirtieron que esperarían durante la noche a verificar si regresaba en todos los hogares; y de no suceder así, advirtieron que realizarán otro bloqueo este viernes.