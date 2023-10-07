¿Quieres vivir un día como Ricardo B. Salinas Pliego? Empresario ofrece un fin de semana todo pagado

¡De manteles largos! El Tio Richie, como es conocido Ricardo B. Salinas Pliego por sus seguidores en redes sociales, se pone espléndido y busca una familia para que durante un fin de semana experimenten el sueño de vivir como uno de los empresarios más ricos de México, ¿te gustaría ser tú? Te explicamos cómo lograrlo.

El empresario dueño de Grupo Salinas no deja de sorprender a sus seguidores y luego de obsequiar millones de premios en vehículos, motocicletas, pantallas, guardaditos y más para festejar los 30 años de TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego, ahora quiere ofrecer un fin de semana todo pagado.

¿Cómo ganar un fin de semana todo pagado, cortesía del Tio Richie?

La convocatoria fue lanzada por el empresario a través de su cuenta oficial, en donde dijo: "voy a escoger a una familia QUE SE LO MEREZCA (meritocracia) de entre mis sobrinos para que pase un fin de semana como vivo yo y se den cuenta de que tener dinero, no es malo, al contrario, puede uno ayudar a muchas personas".

El Tio Richie dijo que entre los premios se encuentran viajes en helicóptero privado hasta Toluca y de ahí otra aventura más abordo de un jet que los llevará al paraíso tropical que elijan, así como entradas a eventos exclusivos en el Estadio Azteca, ¿qué hay que hacer para ser el afortunado?

La única indicación es registrarse en la página https://www.tvazteca.com/regalos30aniversario, misma que te llevará a un formulario para registrar datos, como:



Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

Correo electrónico

Además, se incluye una serie de preguntas acerca de la programación de TV Azteca, para demostrar que debes ser uno de los afortunados en vivir un fin de semana como el Tio Richie.

'Porque si eres mi sobrino eres como de la familia y la familia no se deja abajo', finalizó la invitación Ricardo Salinas Pliego.

Se me acaba de ocurrir algo 🤔, voy a escoger a una familia QUE SE LO MEREZCA (meritocracia) de entre mis sobrinos para que pase un fin de semana como vivo yo y se den cuenta de que tener dinero, no es malo, al contrario puede uno ayudar a muchas personas.



Los voy a llevar en mi… https://t.co/oCBos1tCzR pic.twitter.com/gganP2Wc19 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 6, 2023

Ricardo Salinas Pliego te invita a su fiesta de cumpleaños

¡No son los únicos premios! Ricardo Salinas Pliego también busca celebrar su cumpleaños a lo grande y, por supuesto, a lado de sus sobrinos, por lo que ya anunció donde será la gran pachanga.

La cita es el próximo martes 17 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde habrá carnita asada y bebida gratis, todo por la cuenta del Tio Richio. Si quieres asistir al evento de manera gratuita solo debes hacerle llegar tus datos al empresario y listo, así de fácil es festejar a lado de uno de los hombres más ricos de México.