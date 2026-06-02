¿Es feriado oficial el 11 de junio? Los estados que suspenden clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pocos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa deportiva en la que México será uno de los tres países anfitriones, muchos se preguntan si habrá clases con normalidad durante el día de la inauguración.

Aunque en distintos estados se han realizado ajustes al calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, hasta el momento solo algunas entidades han dado a conocer las medidas aplicadas para el próximo jueves 11 de junio.

¿Es feriado oficial el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La inauguración oficial de la Copa del Mundo se llevará a cabo este 11 de junio en el Estado Ciudad de México, por lo que se espera que miles de personas salgan a las calles para ver el primer partido de la justa deportiva.

Pese a ello, la Ley Federal del Trabajo no contempla el día de la inauguración como descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales se mantendrán con normalidad.

En todo caso, será decisión de cada empresa otorgar el día libre, permitir el trabajo a distancia o implementar horarios flexibles.

¿En dónde no habrá clases por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta ahora, la Ciudad de México (CDMX) es la única entidad que ha confirmado la suspensión de actividades en escuelas públicas para que los estudiantes puedan ver el partido inaugural programado para la 13:00 horas.

En Jalisco, los estudiantes de escuelas públicas y privadas tendrán clases pero de manera virtual. Mientras que, Nuevo León determinó mantener las actividades académicas con normalidad en todos los niveles educativos, por lo que los alumnos deberán asistir a las aulas conforme a lo establecido en el calendario escolar.

Se espera que en los próximos días otras entidades den a conocer si aplicarán medidas similares o mantendrán sin cambios sus actividades escolares durante la inauguración.

Rutas de transporte público para llegar al Estadio Ciudad de México este 11 de junio

Entre las principales opciones de transporte para llegar al Estadio durante el Mundial 2026 destacan:



Conexión desde la Línea 1 del Metrobús con una ruta especial de Perisur a Santa Úrsula.

Transporte desde las estaciones Taxqueña y Universidad hacia la zona del estadio.

Acceso desde la estación Cañaverales de la Línea 5 del Metrobús con conexión a Coapa.

Servicio desde las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de la ruta Palacio de los Deportes.

Servicio directo Taxqueña con salidas cada cinco minutos.

Además, las autoridades informaron que no habrá estacionamiento en las inmediaciones del inmueble, por lo que el Metro y el Metrobús ampliarán su horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana.

