Momento exacto de la volcadura de tráiler con desperdicios metálicos sobre la carretera Naucalpan-Toluca

La madrugada de este sábado se registró una aparatosa volcadura de un tráiler que transportaba desperdicios metálicos sobre la carretera Naucalpan-Toluca, del municipio de Naucalpan, Estado de México. El percance provocó el cierre de la vía por más de seis horas y generó una fila de vehículos que superó los cuatro kilómetros, afectando seriamente la circulación en la zona.

Volcadura deja severas afectaciones en la carretera Naucalpan-Toluca

La madrugada de este sábado se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Naucalpan-Toluca, donde un tráiler que transportaba desperdicios metálicos volcó a la altura del municipio de Naucalpan .

De acuerdo con reportes preliminares, el percance ocurrió en el kilómetro 17.5 de la carretera federal Toluca–Naucalpan, en la zona de San Francisco Chimalpa.

#LoÚltimo | Así fue la volcadura de esta madrugada sobre la carretera Naucalpan-Toluca.



Un tráiler que transportaba desperdicios metálicos se accidentó en el municipio de Naucalpan, #Edomex, lo que provocó afectaciones a la circulación durante varias horas. pic.twitter.com/e3JI8vIK5E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2026

La pesada unidad habría perdido el control al tomar una curva pronunciada y, presuntamente debido al peso de la carga, terminó recostada sobre la cinta asfáltica, bloqueando por completo ambos sentidos de la vialidad.

Tras el impacto, toneladas de fierro viejo quedaron esparcidas sobre el pavimento, lo que complicó aún más la situación y obligó al cierre total de la vía para evitar riesgos a otros automovilistas.

Colapsa carretera tras accidente de tráiler

La circulación permaneció interrumpida por más de seis horas, generando una fila de vehículos que superó los cuatro kilómetros, según reportes en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron al sitio para coordinar las maniobras de retiro del material y de la unidad siniestrada.

Las labores se prolongaron durante gran parte de la mañana, mientras se realizaban trabajos para limpiar la carpeta asfáltica y garantizar condiciones seguras para reabrir la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud del conductor del tráiler. De manera preliminar, se informó que ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente, aunque el cierre impactó de manera considerable a quienes utilizan esta carretera como vía de conexión entre el Valle de México y Toluca.