Así luce “Lobito”: recuperan espacio público tras agresión en Naucalpan

La brutal agresión contra “Lobito”, un perro de edad avanzada, quedó registrada en video, desatando furia y tristeza en Naucalpan, Estado de México (Edomex). Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre lo arroja por una escalera de concreto, provocándole una grave lesión de cadera. Ahora recuperan el espacio público tras la terrible agresión.

Bautizan espacio público tras agresión a "Lobito" en Naucalpan

En respuesta a la brutal agresión que vivió el perrito, la Segunda Cerrada de Santa Úrsula, donde ocurrieron los hechos, fue intervenida: se iluminó el espacio, se pintaron los escalones de varios colores, se colocaron sus patitas y se colocaron mensajes de apoyo animal, en el "Callejón del Lobito" en su honor.

Además, el sitio fue renombrado en memoria de “Lobito” para visibilizar la violencia contra los animales y transformar el lugar en un símbolo de conciencia y exigencia de justicia.

La organización reiteró que la denuncia continúa y exhortó a la Fiscalía del Estado de México a detener a Antonio “N”, señalado como presunto agresor, mientras “Lobito” sigue luchando por recuperarse.

¿Qué le pasó a "Lobito" el perro de Naucalpan?

El hecho ocurrió en la Segunda Cerrada de Santa Úrsula, entre viviendas de la zona. En las imágenes se observa cómo el perro es lanzado desde la parte alta de los escalones y cae sin control hasta quedar tendido en un descanso inferior, sin posibilidad de incorporarse.

El caso fue dado a conocer por la fundación Mundo Patitas, que asumió el acompañamiento y atención de “Lobito”. Tras su valoración médica inicial, se confirmó que el animal presenta una fractura severa de cadera, lo que agrava su estado debido a su avanzada edad.

De acuerdo con la fundación, "Lobito" ha comenzado con sus fisioterapias. "Porque para dañarlo bastaron segundos, pero para sanarlo de sus heridas físicas y emocionales, tomará más tiempo, pero con tu apoyo lo sacaremos adelante", mencionaron en sus redes sociales.