Volcán de Fuego en Guatemala registra erupción

Los cuerpos de socorro y de Protección Civil de Guatemala iniciaron este lunes la evacuación "preventiva" de una comunidad ubicada en las faldas del volcán de Fuego, con fuerte actividad de erupción desde el pasado fin de semana.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) detalló que la evacuación tiene lugar en el poblado Panimaché 1, en el municipio de San Pedro Yepocapa del departamento de Chimaltenango, unos 60 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

La Coordinadora Nacional de Guatemala informó que el Volcán de Fuego presenta incremento en la cantidad de flujos piroclásticos, incandescencia y caída de ceniza.

Cientos de desalojados por Volcán de Fuego

Son aproximadamente 300 personas las que están siendo trasladadas a albergues del departamento de Escuintla, localizado en el sur del país y también colindante con el volcán de Fuego por la erupción.

Las personas evacuadas serán albergadas específicamente en el salón municipal del poblado de Santa Lucía Cotzumalguapa y también en otras instalaciones siempre ubicadas en Escuintla.

El volcán de Fuego registró en las primeras horas de este lunes una erupción estromboliana que ha provocado una avalancha de lava, entre moderada y fuerte. Las erupciones tomaron más fuerza horas más tarde y es por ello por lo que se determinó la evacuación del poblado.

El volcán se encuentra en el centro de Guatemala, entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, el volcán de Fuego de 3,763 metros de altura entró en actividad el fin de semana.

No se descartan nuevas explosiones

Los expertos no descartan que, durante las próximas horas, se registren explosiones violentas cargadas de ceniza que puedan generar la presencia de nuevos flujos piroclásticos en cualquiera de las barrancas del volcán.

El 6 de marzo, la erupción fue efusiva y en las últimas horas pasó a estromboliana con registros sísmicos y acústicos, un aumento de los retumbos de moderados a fuertes y sonidos similares a la locomotora de forma constante, alertó la misma fuente.

El volcán de Fuego está en constante actividad y tuvo su última gran erupción el 3 de junio de 2018, provocando la muerte o desaparición de 431 personas.

El volcán de Fuego en Guatemala es el más activo de Centroamérica y uno de los más activos del mundo.

