Entra en erupción volcán Merapi en Indonesia, uno de los más activos del mundo

En las primeras horas de este sábado 11 de marzo, el volcán Merapi, uno de los más activos del mundo, ubicado en Indonesia, entró en erupción, lo que provocó la expulsión de nubes de humo y ceniza que alcanzaron los siete kilómetros de longitud; mientras que un río de lava se ha avanzado un kilómetro y medio.

Hasta el momento, las autoridades de Indonesia descartaron la necesidad de evacuar a la población aledaña al volcán Merapi; sin embargo, alertaron a la gente para evitar las zonas de peligro y mantenerse en una distancia de ocho kilómetros a la redonda.

Volcán Merapi, su última erupción fue en 2010

Las autoridades de Indonesia tenían previsto que en algún momento el volcán Merapi volviera a hacer erupción, pues 13 años atrás, en 2010, registró una explosión en la que murieron más de 350 personas y al menos 300 mil fueron obligadas a evacuar. En aquel momento, tres mil familias quedaron sin hogar, debido a la fuerza del volcán, que tiene una altura de dos mil metros 968 metros.

Merapi es considerado el volcán más activo de su país y a nivel mundial ocupa la tercera posición, uno de los motivos es que forma parte del “Anillo de fuego” del Pacífico, conocido por la intensa actividad sísmica que registra diariamente y en la que se estima hay más de 120 volcanes.

Hace erupción volcán Merapi en Indonesiapic.twitter.com/YtBCEjHKjL — Janosik García (@Janosikgarciaz) March 11, 2023

¿Cuáles son los volcanes más peligrosos del mundo?

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, actualmente hay mil 500 volcanes activos, de los cuales, al menos 50 están en erupción; no obstante, la intensidad varía en cada uno.

El Programa Vulcanismo Global enumera los cinco volcanes más peligrosos del mundo, que son los siguientes:



Vesubio: Se ubica en el golfo de Nápoles, en Italia; es conocido por la catástrofe de Pompeya. Desde 1944 ha permanecido con baja actividad. Nyragongo: Se localiza en la República Democrática del Congo y es considerado el volcán más peligroso de África. Merapi: Actualmente, el volcán indonés está en estado activo; durante la madrugada de este sábado 11 de marzo hizo erupción. Sakurajima: Situado en Japón, hizo erupción en 1914, la intensidad de la lava lo unió a una isla en Osumi. Taal: Se sitúa en Filipinas, y junto al volcán Merapi forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico.

¿Qué volcanes están activos en México?

El Centro Nacional de Prevención y Desastres (CENAPRED) indicó que hay 42 volcanes activos en México, sin embargo, la mayor parte de ellos no han presentado una actividad considerable en los últimos mil años, por lo que solo podrían considerarse 14 volcanes activos con riesgo de hacer erupción en algún momento; algunos no tienen actividad desde hace 500 años.

Los volcanes activos en México son los siguientes:

