Un perro robot que sorprende a residentes y turistas en calles de Santa Catarina, al oeste de Monterrey, llama la atención debido a que camina, mueve la cabeza, “habla” y hasta se toma “selfies”.

Su nombre es Waldog, un robot impulsado por Inteligencia Artificial que busca concientizar acerca del maltrato animal, además de promover el respeto hacia todas las formas de vida.

Con una voz metálica, pero amistosa, este perro robot se acerca a niños y adultos con el objetivo de iniciar conversaciones sobre los derechos animales: “Hola, soy Waldog, y estoy aquí para darle voz a quienes no la tienen: los animales que viven en las calles”, dice este perro robot mientras arranca sonrisas en plazas y colonias populares de Santa Catarina.

El robot mide lo mismo que un perro de raza beagle y es operado por control remoto. Este robot cuadrúpedo fue adquirido por un senador federal y reconocido defensor de los animales, quien asegura que pagó poco más de cuatro mil dólares, de su propio bolsillo, para llevarlo a Nuevo León.

He walks, he talks, he runs and he plays.



He's “Waldog,” an AI-powered robot that is making the rounds in the northern city of Monterrey, Mexico, to raise awareness about animal abuse and welfare.



With a metallic, friendly voice, Waldog is about the size of a beagle and… pic.twitter.com/EFvXePM0KV — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 14, 2025

¿Qué hace “Waldog” en Monterrey?

Además de su labor educativa, Waldog cuenta con funciones prácticas: reporta la basura, detecta baches y hatsa registra a los perros callejeros.

Su dueño señala que la idea es combinar tecnología y empatía para mejorar la calidad de vida tanto de animales como de personas en Monterrey.

Waldog, un perro robot utilizado como herramienta para crear conciencia sobre la adopción y el maltrato animal en Monterrey.|Daniel Becerril

Perros robots: Tecnología con propósito

Los perros robot ya son utilizados en rescates luego de desastres naturales y hasta en tareas de patrullaje fronterizo en Estados Unidos. Sin embargo, Waldog es el primero en México con una misión social enfocada en la protección animal.

Waldog visitará escuelas, plazas y barrios del área metropolitana de Monterrey, interactuando con la comunidad y posando para fotos. El uso de este robot busca fomentar la responsabilidad y la empatía hacia los animales.

Este perro robot en México es más que un ejemplo de innovación, es también un recordatorio de que la tecnología puede ser una aliada para causas nobles; ¿te gustaría ver robots así en tu ciudad?

