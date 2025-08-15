¡Así disfruta! Sandra Anaya, diputada de Morena señalada de desvío millonario, presume sus vacaciones en Bélgica

La diputada de Morena, Sandra Anaya Villegas, se encuentra viajando por el mundo y presumiendo en sus redes sociales sus ostentosas vacaciones por el mundo. La polémica se intensifica al coincidir con las acusaciones en su contra por un presunto desvío de 40 millones de pesos, vinculado a su gestión como secretaria de Administración del gobierno de Morelos, cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador.

Diputada Sandra Anaya presume su entrenamiento en la Gran Muralla China

A través de su cuenta de TikTok, la diputada compartió momentos en diversos destinos, entre ellos “presumiendo” su entrenamiento subiendo las escaleras de la Gran Muralla China, la ciudad de Brujas en Bélgica, y Ámsterdam en los Países Bajos.

En un intento por defenderse, Sandra Anaya respondió a las críticas afirmando que los videos de sus viajes no son recientes y que fueron grabados antes de asumir su cargo como legisladora. No obstante, las publicaciones originales en sus cuentas de redes sociales, como TikTok, han sido eliminadas o sus perfiles se han vuelto privados.

Este suceso se suma a la lista de polémicas que involucran a figuras de Morena que han presumido viajes de lujo; sin embargo, el caso de Anaya Villegas cobra especial relevancia por las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre ella. Periodistas especializados han documentado que al dejar su cargo en el gobierno de Morelos, la diputada se autoasignó un finiquito de alrededor de medio millón de pesos, lo que ha generado mayor indignación.

Aquí podemos ver a la diputada morenista Sandra Anaya villegas, denunciada en la fiscalía por desaparecer 40 millones, en el Campanario de Brujas, también conocido como Belfort van Brugge n el centro de Brujas, Bélgica.



Porque la transformación será patrimonial o no será. pic.twitter.com/VB9EyBcfMg — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 15, 2025

Las vacaciones de lujo de morenistas alrededor del mundo

Fue un verano de ensueño para muchos morenistas, quienes no dudaron en aprovechar sus vacaciones alrededor del mundo, y aquí te dejamos alguna lista de quienes presumieron sus descansos:



Estos son solo algunos de los morenistas que han estado recientemente bajo el reflector por ser señalados de incongruentes del discurso de austeridad de su partido.

