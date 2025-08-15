Capturan otro del Cártel Nuevo Imperio: Cayó en Edomex “El Gordo”, presunto operador homicida

En un nuevo golpe a la estructura del Cártel Nuevo Imperio, fuerzas federales y locales capturaron en el Estado de México a Dylan Samuel “N”, alias “El Gordo” o “Gato”, un presunto operador de la célula de “Los Malportados” y sobre quien pesaba una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La detención de este generador de violencia, de 30 años, revela un alarmante historial delictivo, pues las autoridades lo tienen relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por delitos que van desde narcomenudeo hasta un feminicidio.

¿Cómo fue la captura de “El Gordo” del Cártel Nuevo Imperio?

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el operativo participaron elementos de la SSC, PDI, SEMAR, DEFENSA y Guardia Nacional, quienes ubicaron a “El Gordo” en la colonia San Pablo CTM, en Santiago Teyahualco, Estado de México.

Tras corroborar su identidad, los agentes le cumplimentaron la orden de aprehensión por homicidio calificado y lo trasladaron a un centro penitenciario en la Ciudad de México para que enfrente a la autoridad judicial que lo requiere.

Resultado de una acción conjunta entre @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y el @GabSeguridadMX, en #EDOMÉX, fue detenido Dylan "N", identificado como integrante de una célula delictiva dedicada a delitos de extorsión, robo, narcomenudeo y homicidio en la Ciudad de México y los estados de…

¿Quién es Dylan Samuel “El Gordo?

Más allá del homicidio por el que fue capturado, las indagatorias revelan el perfil de un operador multifacético y de alta peligrosidad. Dylan Samuel “N” está presuntamente relacionado con una célula delictiva que opera en la CDMX, Estado de México, Morelos y Guerrero, dedicada a:



Venta y distribución de narcóticos.

Homicidio y extorsión.

Despojo violento de predios.

Su expediente criminal incluye cinco carpetas de investigación abiertas:



Feminicidio (2024)

Delitos contra la salud (2023)

Extorsión y asociación delictuosa (2025)

Delincuencia organizada (2025)

Narcomenudeo (2025)

Nuevo golpe al Cártel Nuevo Imperio, “Los Malportados”

La detención de “El Gordo” se suma a los ataques contra la cúpula del Cártel Nuevo Imperio, una violenta escisión del Cártel de Sinaloa que ha aterrorizado el Valle de México. Esta organización criminal se encuentra bajo una intensa presión de las autoridades, especialmente tras su participación en el asesinato del mando policial Milton Morales, “Jefe Milton”, en julio de 2024.

En el último año, han caído sus dos líderes principales:



Néstor Arturo López, “El 20”: Líder original, capturado en julio de 2024 en Polanco. Gustavo Aldair Arzate, “El Malportado”: Sucesor de “El 20”, capturado apenas el pasado 2 de agosto

La captura de operadores clave como Dylan “El Gordo”, quien formaba parte de la célula de “Los Malportados”, busca desmantelar las bases operativas que aún le quedan a la organización. Además del comunicado de la SSC CDMX, esta captura fue presumida por el Gabinete de Seguridad, por lo que podría desencadenar en una serie de acciones contra el grupo criminal.