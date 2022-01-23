Marchan en Washington DC contra mandatos de vacunación

Miles de manifestantes contra los mandatos de vacunación y cubrebocas se reunieron en el National Mall, en Washington D.C., para expresar su oposición a las políticas de la administración Biden para combatir los contagios por Covid-19.

Reunidos en la base del Monumento a Washington, con dirección hacia el Monumento a Lincoln, los manifestantes portaban carteles que decían "¡¡Hagan el amor, no mandatos!!" y "La coerción no es elección".

La multitud estaba conformada por manifestantes que venían de otros estados.

La Dra. Marivic Villa, internista en The Villages en Florida (la comunidad de jubilados más grande de los Estados Unidos) dijo que ha tratado a muchos pacientes con Covid-19, pero siente que vacunar a todos es innecesario.

“Tenemos que concentrarnos en proteger a los vulnerables, los de alto riesgo, los ancianos, las comorbilidades, lamentablemente los obesos y las personas embarazadas”.

Muchos manifestantes, como Tommy de Nueva Jersey, dijeron que no sentían que el gobierno o las empresas tuvieran derecho a exigir vacunas o cubrebocas.

No estoy en contra de la vacunación. Creo que si quieres vacunarte, esa es tu elección. No estoy en contra de usar máscaras... Simplemente no creo que nadie deba obligar a nadie a recibir tratamiento médico. Manifestante contra los mandatos

El Covid-19 ha matado a más de 860,000 personas en los Estados Unidos durante la pandemia de dos años, además de afectar mucho la economía.

Mandatos para evitar contagios pro Covid-19

El 13 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunación o prueba de Covid-19 del presidente Joe Biden para las grandes empresas, una política que los jueces conservadores consideraron una imposición inapropiada en la vida y la salud de muchos estadounidenses, al tiempo que aprobó un requisito federal de vacunación por separado para establecimientos de salud.

Muchas empresas estadounidenses han implementado políticas de uso obligatorio de cubrebocas para proteger a sus trabajadores, al igual que varios municipios y organizaciones culturales.

Los cubrebocas siguen polarizando. Biden, un demócrata, instó recientemente a las personas a usar cubrebocas y señaló que aproximadamente un tercio de los estadounidenses informan que no usan uno en absoluto.

Muchos estados de tendencia republicana no tienen requisitos de cubrebocas. Algunos estados gobernados por demócratas, como California, han vuelto a imponer mandatos de cubrebocas en interiores.