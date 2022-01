Antivacunas protestan en Gran Bretaña y Francia por medidas Covid-19

Antivacunas de Gran Bretaña y Francia salieron a las calles para mostrar su inconformidad contra la vacunación obligatoria y las medidas impuestas para frenar los contagios de Covid-19, en ambos países.

En Gran Bretaña, miles de personas se manifestaron contra las medidas de Covid-19 y las políticas de vacunación, a ellos se les sumaron los trabajadores de la salud, quienes critican las condiciones laborales en la capital británica de Londres.

Los antivacunas y los médicos inconformes se reunieron en Trafalgar Square y marcharon hacia la oficina del primer ministro. Una vez ahí, los manifestantes antivacunas gritaron consignas como “Libertad” y “No a la vacunación”.

Reuters

Por su parte, los trabajadores de la salud de Gran Bretaña que apoyaron la protesta arrojaron sus batas de hospital frente la oficina del primer ministro, para expresar su inconformidad.

Antivacunas marchan contra el pase de vacunación en Francia

A dos días de que entre en vigor el pase de vacunación en Francia, miles de antivacunas salieron a las calles de París para manifestarse en contra de la medida que intenta frenar la propagación del Covid-19 en Europa.

Los manifestantes cruzaron el río Sena y se dirigieron hacia el Ministerios de Salud para protestar contra el pase de vacunación recien

temente aprobado, al cual calificaron como violatorio de sus libertades personales.





Los antivacunas que salieron a protestar en Francia aseguraron que dicha medida contra el Covid-19 los hace sentirse como “ciudadanos de segunda clase” e indicaron que la medida es apartheid y divisiva.

Reuters

“Protesto por esta maldad que está ocurriendo y que consiste en que intentan obligarte a hacer algo que va en contra de tu voluntad. Todos tenemos opciones, nacemos con opciones. Trabajo para el Servicio Nacional de Salud y soy el único en mi lugar de trabajo que no se ha vacunado, y he sido amenazado con perder mi trabajo en abril, y no me voy a vacunar”, indicó uno de los manifestantes.

El Consejo Constitucional de Francia aprobó el uso del pase de vacuna Covid-19 en el país, que requerirá que las personas mayores de 16 años muestren un comprobante de vacunación para ingresar a lugares públicos como bares, restaurantes y cines.