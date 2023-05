‘What’s Love Got To Do With It’ y otras canciones que llevaron a Tina Turner a la cima del éxito

El mundo de la música se encuentra de luto debido al sensible fallecimiento de Anna Mae Bullock, conocida en el mundo del espectáculo como Tina Turner, quien falleció este miércoles 24 de mayo luego de luchar con distintos problemas de salud en los últimos años, por lo que los amantes del Rock & Roll lloran su muerte al ritmo de sus canciones favoritas.

En homenaje al legado de Tina Turner, Fuerza Informativa Azteca recuerda cuatro de las canciones que la posicionaron como una de las cantantes más emblemáticas del siglo XX, mismas que colaboraron a que fuera apodada como la “reina del rock and roll” y una de las artistas con mayor talento de acuerdo con revistas musicales especializadas.

Las canciones más famosas de Tina Turner

1. What’s Love Got To Do With It (1984)

Empezando con What’s Love Got To Do With It, esta es una de las canciones más populares en la historia de la música y una de las que más representan a la década de los 80 en Estados Unidos y el mundo. Con cuatro premios Grammy e incluso una nominación al Óscar por su película biográfica, esta composición representa la referencia global de lo que fue Tina Turner como artista.

3. We Don’t Need Another Hero (1985)

Tina Turner interpretó esta canción, compuesta por Graham Lyle y Terry Britten, pero se colocó como una de las más recordadas de su trayectoria debido a su aparición en la película de Mad Max Beyond Thunderdome, donde fue la principal pieza del filme protagonizado por Mel Gibson.

3. Proud Mary (1970)

Probablemente, una de las más entrañables para sus aficionados es la que compuso junto a su esposo Ike Turner, pues de la mano interpretaron Proud Mary, pieza que sirvió para lanzar al estrellato a la originaria de Tennessee. Aunque en un inicio fue obra de Ike, Tina Turner la convirtió en una de sus canciones características.

4. The Best (1989)

Otra de las canciones que cerró la década de los 80 en la cima y se convirtió en una referente para principios de los 90 fue The Best, una reinterpretación de la que sacó Bonnie Tyler un año antes, pero que de inmediato impactó en los fanáticos ya consagrados de Tina Turner.

Durante sus últimos años, Tina Turner luchó contra el cáncer intestinal que le fue diagnosticado en 2016, y que le atrajo más problemas de salud como un derrame cerebral.