El truco para mandar en WhatsApp un mensaje programado

Cuando los usuarios de WhatsApp tienen que enviar mensajes de forma constante, es posible que se les olviden. Recordatorios importantes, saludos de buenos días u otra clase de textos que pueden ser rutinarios no tienen que ser un problema para enviarlos.

Con ayuda de algunas aplicaciones que ya vienen instaladas por defecto en ciertos dispositivos móviles, es posible programar el envío de esos mensajes para nuestros contactos en la plataforma de mensajería de Meta, que también controla Facebook.

Pasos para programar el envío de un mensaje en WhatsApp en iPhone

Abrir la aplicación “Atajos”, disponible por defecto en los teléfonos iPhone.

Elegir la sección “Automatización”, en la parte inferior.

Posteriormente, elegir la parte donde indica “Crear automatización personal”.

Ya dentro de la sección, seleccionar el mensaje que vas a programar, el cual puede ser a una hora en específico o cuando pase una acción, por ejemplo al detener la alarma del teléfono.

Después de elegir el momento en que ocurrirá la automatización, seleccionar “Añadir acción”.

Procedemos a dar clic en “Apps” en lugar de “Categorías”.

Nos desplazamos a WhatsApp y vemos la opción “Enviar mensaje con WhatsApp ”.

y vemos la opción “Enviar mensaje con ”. Escribir el mensaje a programar y escoger destinatario.

Clic en siguiente y decidir si queremos una confirmación antes de enviarlo, o si por el contrario, que sea enviado totalmente de forma automática y que notifique una vez que se haya completado la acción.

¿Se pueden programar mensajes en WhatsApp Web?

Aunque algunas personas aseguran que es posible programar mensajes para enviar por WhatsApp Web, esto no es posible por sí solo, ya que es necesario instalar aplicaciones adicionales en los navegadores de internet.

Sin embargo, la página oficial de la red social señala que el uso de aplicaciones no oficiales desarrolladas por terceros es un incumplimiento a las condiciones del servicio. Incluso advierte que el empleo de estos programas puede poner la privacidad y seguridad de tus mensajes en riesgo.

¿Qué tipos de mensajes se pueden mandar por WhatsApp?

En WhatsApp es posible enviar mensajes de texto, mensaje de voz, imágenes y videos, así como sticker e imágenes animadas como archivos GIF y nuestra ubicación en tiempo real.

También se pueden enviar archivos de audio desde nuestra computadora, en caos de usar WhatsApp Web, o teléfono y un contacto de nuestra lista de contactos del teléfono celular.