¿Estás en la lista? WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de agosto 2025

A partir del 1 de agosto 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a que dejarán de ser compatibles con las actualizaciones de la plataforma, pero ¿cuáles son los dispositivos que se quedarán sin la app de mensajería?

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en agosto 2025

¿Estás en la lista negra? Te compartimos los celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del mes de agosto 2025.

ANDROID



Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy G4, Samsung Galaxy S4 Mini y Samsung Galaxy J1.

Huawei Honor 2, Huawei Ascend G615 y Huawei P1 LTE.

Lenovo A660 y Golden Warrior Note 8.

THL 2015.

Alcatel OneTouch Pop 2.

Sony Xperia E4g.

Zopo ZP720 focus.

Motorola Moto G 2014.

Para no perder WhatsApp, los dispositivos Android deben estar actualizados “Android 5.0" o versiones posteriores.

IPHONE



iPhone 5

Para los dispositivos Apple será necesario contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

¡Atención, usuarios! Si estás en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de agosto 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos; sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones.

¿Cómo saber si mi celular se quedará sin WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo, en caso de que tu dispositivo deje de ser compatible con la plataforma, recibirás una notificación para su actualización.

Una vez actualizada la aplicación, las y los usuarios podrán disfrutar de las nuevas herramientas y mejoras de la plataforma de mensajería instantánea de Meta.