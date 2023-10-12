¡Aguas! En estos celulares no funcionará WhatsApp a partir de noviembre 2023
WhatsApp continúa creciendo en herramientas y actualizaciones; sin embargo, algunos celulares ya no podrán disponer de las funciones en noviembre 2023.
La aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel mundial, WhatsApp, continúa con grandes cambios para que las personas puedan tener una mejor accesibilidad a sus beneficios; sin embargo, al tener nuevas herramientas muchos sistemas operativos no son compatibles, pero ¿Qué teléfonos dejarán de tener la app de WhatsApp en noviembre?
¡Atención! Cada vez es más común que los celulares dejen soportar las actualizaciones de WhatsApp, por esta razón te contamos que sistemas de iOS y Android no podrán continuar en 2023.
En esta fecha de noviembre 2023 dejará de funcionar WhatsApp
La compañía WhatsApp actualizará el software a partir de 1 de noviembre, por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad antes de que cambies el teléfono, pues de no ser así sería casi imposible recuperar las imágenes, si tu celular está por encima del sistema operativo Android 4.4 o iOS12, funcionará de manera habitual.
Recientemente, la plataforma implementó los mensajes de video que permitirán enviar las grabaciones de manera más rápida; se utilizará un proceso similar al de enviar un mensaje de voz, ya que solo se tendrá que presionar un botón similar al micrófono, pero este tendrá un ícono de cámara.
Your privacy is our priority 🔒— WhatsApp (@WhatsApp) September 28, 2023
Your personal messages and calls remain end-to-end encrypted, and as we roll out new AI features from Meta on WhatsApp, you are in control, and these features are always optional.
Learn more here: https://t.co/K5PRK2k1Vd pic.twitter.com/Sqz0KdhkB8
¿Cuáles son los celulares en los que ya no se podrá usar WhatsApp desde noviembre 2023?
La lista de los celulares que dejarán de funcionar en noviembre 2023 no es tan grande en comparación de meses anteriores, por esto te compartimos cuáles son:
ZTE
- ZTE V956 – UMI X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
Samsung
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy X cover 2.
Huawei
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
iPhone
- iPhone 6S
- iPhone SE
- iPhone 6S Plus
LG
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7