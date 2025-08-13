Logo InklusionSitio accesible
¡Elon Musk demandará a Apple! Acusa de favorecer a ChatGPT sobre Grok

A tan solo unos días de haber estrenado Grok4, la nueva versión de XAI, Elon Musk acusa a Apple de darle preferencia a ChatGPT en su tienda virtual.

Elon Musk celular con CahtGPt
¿Por qué Elon Musk demandará a Apple?|REUTERS
Notas
Ciencia y Tecnología
Escrito por: Fernanda Benítez
¡Un nuevo pleito legal! Elon Musk afirmó que XAI demandará a Apple por presuntamente favorecer a ChatGPT sobre Grok en su tienda en línea, calificando esta acción como una violación de las regulaciones antimonopolio.

Actualmente, Grok ocupa el sexto lugar en la sección de “Mejores aplicaciones gratuitas” en la App Store en Estados Unidos, mientras ChatGPt encabeza la lista.

Acusa a Apple de posicionar a ChatGPT como la aplicación de IA más utilizada

A través de redes sociales, el empresario realizó una serie de publicaciones en las que aclara que Grok se encuentra en la posición número 5 entre todas las aplicaciones. Acusa a la compañía de jugar a la política.

Asegura que la compañía estadounidense únicamente deja que OpenAI alcance la posición principal en el ranking de aplicaciones más utilizadas, acusándolo de violación al monopolio.

Hola, App Store, ¿por qué te niegas a incluir 𝕏 o Grok en tu sección “Imprescindibles” cuando 𝕏 es la aplicación de noticias n.° 1 del mundo y Grok es la n.° 5 entre todas las aplicaciones?”, dijo Musk.

Elon Musk amenaza con prohibir dispositivos de Apple en sus empresas

En respuesta a este presunto favoritismo, Elon Musk amenazó prohibir los dispositivos Apple en sus empresas, incluyendo X, antes Twitter, Tesla y SpaceX; sin embargo, se desconoce si cumplió su promesa.

Ante las acusaciones, Apple no ha dado declaraciones al respecto, por lo que se desconoce la postura de la empresa de tecnología estadounidense.

Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA alcance el puesto 1 en la App Store”, explicó Musk.

Recordemos que desde junio 2024, Apple se asoció con OpenAI, empresa de Inteligencia Artificial, para integrar los servicios ChatGPT en sus dispositivos.

XAI libera acceso gratuito a Grok4, la nueva versión de IA

La demanda a Apple por parte de Elon Musk surge días después de que XAI diera acceso gratuito a Grok4, la nueva versión de inteligencia artificial de la empresa.

El acceso a la nueva versión está disponible para la versión web, así como para los dispositivos con Android y iOS, por lo que para acceder a ella desde el celular, lo único que hay que hacer es descargar la aplicación.

