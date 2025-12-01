¡Que siempre no! Abogada logra frenar multa millonaria impuesta por jueza de Tamaulipas

En medio de la polémica causada por la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa, la abogada Aglaeth Silva informó que logró la suspensión temporal de la multa millonaria que le fue impuesta durante una audiencia en Tamaulipas.

La sanción se anunció después de que la litigante señalara inconsistencias en el desarrollo del proceso penal, algo que generó molestia a la jueza del Primer Distrito Judicial de Ciudad Victoria; imagen que fue captada en redes sociales, y que no tardó en viralizarse.

Momento en que la abogada pidió que la jueza se declarara incompetente

En el video difundido se aprecia el momento en que Aglaeth Silva comienza a señalar inconsistencias, solicitando la palabra para que la magistrada se declarara incompetente.

Esta acción derivó en la imposición de una sanción económica de 1 millón 390 mil 400 pesos, equivalente a 5 mil veces el salario mínimo, lo que generó indignación en redes sociales y críticas de abogados y usuarios por un presunto exceso en el ejercicio de la autoridad judicial.

Pese a esto, el 28 de noviembre, la abogada informó que, mediante el Juicio de Amparo 22869/2025, la multa fue suspendida temporalmente, por lo que no debe ejecutarse mientras se resuelve de manera definitiva el proceso constitucional.

Silva destacó que la acción no solo protege sus derechos, sino que también es un recordatorio del respeto al ejercicio legal y los derechos humanos en México.

¿Destituyeron a la jueza que multó a la abogada en Tamaulipas?

Contrario a versiones que circularon en redes sociales, la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa continúa en funciones. No ha sido destituida, aunque fue reasignada temporalmente a un juzgado del sistema penal tradicional, según informó en redes sociales la agraviada.

La medida, explicaron las autoridades judiciales, tiene un carácter administrativo y operativo, buscando garantizar la continuidad del servicio y la correcta aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Especialistas y colegios de abogados han calificado la sanción como desproporcionada, ya que la jueza podría volver a sus funciones una vez que la ira colectiva se apague.

No obstante, el Poder Judicial del Estado confirmó que la apelación será revisada por un magistrado para determinar si la multa fue legal y ajustada a la normativa. Mientras tanto, se espera que el órgano disciplinario evalúe el desempeño de la jueza dentro del marco normativo aplicable.