Heroína sin capa: Conductora de app ayuda a huir a víctima de violencia doméstica en Vancouver

Un violento incidente de tránsito ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre en Vancouver, Canadá cuando un hombre persiguió y embistió repetidamente al vehículo de transporte por aplicación que llevaba a su esposa, cuya conductora la ayudó a huir.

Según la Policía de Vancouver, el esposo chocó intencionalmente el automóvil cuatro veces en la parte trasera, causando daños severos y quebrando la parte trasera del auto. El ataque, que quedó grabado en el video de la cámara de tablero, puso en peligro extremo a ambas al casi empujar el vehículo por un terraplén de unos 6 metros.

Dramatic video shows a rideshare driver in Vancouver, Washington, trying to escape while another driver chases them, ramming the car several times in what police called a violent domestic attack by the rider's husband. pic.twitter.com/UeE2HJFCSH — NTD News (@NTDNews) November 30, 2025

Conductora de aplicación huye a estación de policía

Tras los impactos, la mujer, chofer de la aplicación, logró escapar de la persecución y condujo rápidamente hasta una estación de policía cercana para ponerse a salvo junto a su pasajera.

La conductora sufrió heridas y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento. Las autoridades no especificaron si la pasajera, que regresaba a casa después del trabajo, resultó lesionada. El sistema de detección de colisiones del vehículo fue lo que alertó inmediatamente al 911 sobre el peligro.

Rideshare is rammed four times and almost driven off the road by passenger’s husband https://t.co/oDgPA8c7e0 pic.twitter.com/tmLai5ofzP — The Independent (@Independent) November 27, 2025

Policía agradece valentía de conductora en Canadá

La Policía de Vancouver emitió un comunicado en Facebook reconociendo la acción heroica de la conductora. Agradecieron su rápida reacción, señalando que su "increíble valentía y rapidez mental" probablemente previnieron una tragedia y salvaron la vida de la pasajera.

Esta conductora que arriesgó su propia vida por la pasajera es una de las pocas que realmente reaccionarían de esta manera, pues no todos están dispuestos ofrecer su ayuda de la manera en que ella lo hizo.

La policía confirma que tratan el incidente como un grave caso de violencia doméstica, ya que el atacante fue identificado como el esposo de la pasajera.

A rideshare driver was hospitalized after a rider's husband allegedly began chasing and ramming the vehicle.



Authorities said the vehicle sustained heavy damage, and was nearly forced over a 20-foot embankment.



"So much of abuse is power and control and isolation." pic.twitter.com/MjBtEDYqEH — Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 29, 2025

El sospechoso sigue prófugo

Hasta el momento, el sospechoso del ataque permanece prófugo. La Policía de Vancouver indicó que están llevando a cabo una investigación exhaustiva y trabajan con agencias locales para garantizar la seguridad de las víctimas involucradas en el ataque.

Las autoridades no revelaron públicamente el nombre del atacante, pero buscan activamente su detención para hacerlo responder por el grave incidente que puso en riesgo la vida de dos personas.