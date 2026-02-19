Le hacían bullying y se arrojó de la Universidad de Tabasco: Padre de Ximena denuncia feminicidio

La comunidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se vistió de blanco para dar un doloroso adiós. Ximena González, alumna de la licenciatura en Derecho, falleció luego de perder la batalla médica tras pasar cuatro días hospitalizada por las graves lesiones que sufrió al arrojarse desde el techo del auditorio de producción de la institución.

Sus compañeros la despidieron con un homenaje póstumo marcado por flores, un círculo de veladoras y un mensaje urgente entre los jóvenes: buscar ayuda a tiempo. Sin embargo, detrás de la tragedia, hay una denuncia de omisión institucional y acoso escolar que exige respuestas.

“Ya no quería ir": El cambio de turno negado a Ximena González en Tabasco

En una desgarradora entrevista para Hechos AM, el señor Salvador González, padre de Ximena, reveló que la joven había intentado escapar del entorno que la atormentaba. Semanas antes, Ximena le confesó que ya no quería asistir a clases e intentó tramitar un cambio al turno matutino.

La burocracia de la UJAT le cerró la puerta.

“Llevó una carta, la presentó y se la regresaron... Le dijeron que no se podía, que había que esperar hasta abril. Le dije: ‘Ok hija, vamos a aguantarnos, son dos meses’”, relató el padre, visiblemente afectado al recordar que el sistema no le dio a su hija el tiempo que necesitaba.

Víctima de Bullying y la falta de protocolos

Tras el suceso, las piezas comenzaron a encajar para Salvador. Diversos testimonios de alumnos y catedráticos le confirmaron lo que Ximena callaba: era víctima de violencia escolar.

“Efectivamente, no digo ninguna mentira: sí hay acoso, hay bullying... No es un incidente, para mí es un feminicidio y voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

Además, el padre de familia lanzó una dura crítica a la máxima casa de estudios de Tabasco por la alarmante falta de protocolos de seguridad y prevención del suicidio, asegurando que las autoridades universitarias actuaron de forma tardía y solo para proteger su imagen pública.

El bloqueo en el funeral: “Lleno de escoltas”

El dolor de la pérdida culminó con un indignante despliegue policial. Salvador González denunció que, durante el funeral de su propia hija, se enfrentó a un cerco de seguridad excesivo que le impidió el paso tanto a él como a la hermana de Ximena y a los compañeros que intentaban despedirla.

“No se me permitió la entrada... Estaba lleno de escoltas, la fiscalía y todos con ametralladora. En la noche pasaban y tomaban videos. Yo no sabía si iba a ir algún funcionario a tomarse una foto en el féretro para reivindicarse”, denunció en Hechos AM.

Mientras la Fiscalía de Tabasco analiza los videos del campus, la muerte de Ximena deja una herida abierta en la UJAT y una exigencia clara: que el bullying no cobre una vida más bajo el silencio de las autoridades.

