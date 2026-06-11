¿Qué calles se cerrarán en Monterrey para el Suecia vs Túnez y en qué horarios?

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ traerá modificaciones importantes a la movilidad en Monterrey y su zona metropolitana; para el partido entre Suecia y Túnez, programado para el 14 de junio en el Estadio Monterrey, autoridades de Nuevo León activarán cierres de calles, restricciones de acceso y operativos especiales que comenzarán horas antes del silbatazo inicial.

Los cambios no solo impactarán las inmediaciones del estadio, también habrá medidas especiales en colonias cercanas, puntos turísticos, corredores peatonales y zonas de alta concentración de visitantes.

Por ello, quienes planeen asistir al encuentro o circular por Guadalupe y Monterrey deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

¿Qué calles cerradas habrá cerca del Estadio Monterrey?

Las restricciones más importantes se aplicarán dentro del denominado polígono FIFA alrededor del Estadio Monterrey.

Los cierres comenzarán 12 horas antes del partido y permanecerán vigentes hasta varias horas después de finalizar el encuentro.

Las vialidades con restricciones incluyen :



Avenida Exposición, en la colonia La Hacienda.

Avenida Las Torres, en Alameda de la Hacienda.

Avenida Nuevo León, entre La Quinta y Tolteca.

Tramos de Pablo Livas en la zona de La Quinta y Tolteca.

Accesos dentro de las colonias :



La Hacienda.

Alameda de la Hacienda.

La Quinta.

Tolteca.

Los residentes de estas colonias recibirán un código QR especial que les permitirá ingresar a sus viviendas durante los operativos.

Horarios de los cierres por el Suecia vs Túnez

Para el encuentro del 14 de junio, las restricciones comenzarán desde la madrugada del mismo día.

Autoridades informaron que:



Los cierres arrancan 12 horas antes del partido.

Permanecerán activos durante el encuentro.

Se mantendrán hasta tres horas después de concluido.

Vehículos de carga pesada evitarán circular en la zona durante ese periodo.

El objetivo es reducir congestionamientos y facilitar la movilidad de aficionados, residentes y servicios de emergencia.

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¿Cómo llegar al Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Quienes planeen asistir en automóvil podrán utilizar el sistema oficial Park & Ride, habilitado por el Comité Organizador FIFA Monterrey.

Los puntos autorizados son:



Plaza Nativa.

Estacionamiento Ocampo 431.

Far West.

Pabellón Tec.

Zona Tec-E1.

Tec Milenio.

Esfera City Center.

Tec Estacionamiento Alumnos Norte.

Las modalidades disponibles son:



Solo estacionamiento.

Solo transporte ida y vuelta.

Combo de estacionamiento más transporte.

Para utilizar el servicio será obligatorio presentar el boleto del partido.

También habrá operativos en el Centro y Fundidora

Las medidas de movilidad no se limitarán al estadio. El municipio de Monterrey implementará restricciones escalonadas en Barrio Antiguo y ajustes vehiculares en los alrededores de Parque Fundidora, dos de los puntos que concentrarán actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Entre las acciones previstas destacan cierres temporales en calles del primer cuadro, ampliación de corredores peatonales y la posible habilitación de carriles reversibles en la zona de Fundidora para agilizar la circulación.

Las autoridades recomendaron planear los traslados con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para evitar retrasos durante una de las jornadas con mayor movimiento en Monterrey.