¿Quién es Don Juan? Abarrotero que abatió a ladrones durante asalto en el que también murió su hijo; vecinos claman su libertad

La historia de Don Juan ha provocado una ola de apoyo entre habitantes del norte de Monterrey . El abarrotero de 70 años permanece detenido mientras avanzan las investigaciones sobre el enfrentamiento ocurrido dentro de su tienda de abarrotes en la colonia CROC, donde murieron dos presuntos asaltantes y también perdió la vida su hijo .

La tarde de este miércoles, vecinos salieron a las calles para exigir que el hombre pueda enfrentar el proceso en libertad; los manifestantes aseguran que Don Juan actuó para defenderse durante un intento de robo y piden que tenga la oportunidad de despedirse de su hijo , quien falleció durante los hechos registrados el martes.

¿Quién es Don Juan y por qué piden su libertad?

Don Juan es propietario de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia CROC, un sector popular del norte de Monterrey donde es ampliamente conocido por los habitantes de la zona.

Tras lo ocurrido, decenas de vecinos expresaron públicamente su respaldo al comerciante. Su principal argumento es que el hombre habría reaccionado ante una situación de peligro dentro de su propio negocio y que las circunstancias deben analizarse con detalle antes de determinar cualquier responsabilidad.

Las manifestaciones se realizaron en distintas vialidades de la colonia para solicitar que las autoridades consideren el contexto en el que ocurrieron los acontecimientos y permitan que el comerciante acompañe a su familia durante el duelo, pues señalan que es una persona trabajadora y respetada en la comunidad.

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🗣️ Vecinos de la colonia Croc se manifestaron este miércoles por la tarde en distintas avenidas de la zona para pedir justicia para el señor Juan, quien fue detenido luego de ultimar a los dos delincuentes que intentaron asaltar su tienda, en Monterrey.



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Así ocurrió el asalto que terminó en tragedia

De acuerdo con las investigaciones preliminares, todo comenzó durante la tarde del martes cuando dos hombres ingresaron presuntamente a la tienda con la intención de cometer un robo.

En el establecimiento se encontraban el abarrotero Don Juan, su hijo José Tejada y varios clientes; conforme avanzaron los acontecimientos se registró un forcejeo que derivó en detonaciones de arma de fuego dentro del negocio.

Uno de los presuntos participantes en el asalto murió en el lugar; el segundo fue trasladado bajo custodia a un hospital debido a las heridas que presentaba, pero horas después también perdió la vida.

Sin embargo, la tragedia alcanzó directamente a la familia del comerciante. José Tejada, hijo de Don Juan, resultó herido durante el enfrentamiento y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Entretanto, en Monterrey, la figura de Don Juan se ha convertido en el centro de una exigencia vecinal que busca que el comerciante pueda enfrentar este proceso acompañado de su familia tras la pérdida de su hijo.