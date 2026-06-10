FGE Michoacán ofrece recompensa para localizar a José Manuel, sospechoso ligado al caso Carlos Manzo

Caso Carlos Manzo: La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió un acuerdo oficial para ofrecer una recompensa a quien proporcione información útil, veraz y oportuna que ayude con la localización y detención de José Manuel Jiménez Miranda, buscado por su participación en el delito de hocimidio calificado.

Recompensa por José Manuel Jiménez Miranda, líder de escolatas de Manzo

De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial del Estado, el 8 de junio de 2026, el caso está a cargo de la Fiscalía Regional de Uruapan.

Tras recabar las pruebas necesarias, un juez de control ya giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que las autoridades ahora piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

La FGE Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Se ofrece recompensa de 100 mil pesos por información útil para su localización.

➡️ https://t.co/hm13FfwhDW pic.twitter.com/hXwbmpz2oc — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 10, 2026

Las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo continúan avanzando en Michoacán. Como parte de las indagatorias, las autoridades mantienen la búsqueda del coronel retirada José Manuel Jiménez, quien encabezaba el equipo de escoltas de Manzo y es señalado por su posible relación con los hechos ocurridos en Uruapan.

De acuerdo con las investigaciones, José Manuel Jiménez fue quien seleccionó a la mayoría de los elementos, varios de ellos exmilitares provenientes de otros estados. Este mismo equipo es el que hoy enfrenta un proceso penal por homicidio por omisió

Escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Aautoridades desplegaron operativos para detener a los ocho escoltas investigados por el caso Carlos Manzo. Aunque la acción permitió la captura de siete de ellos, el coronel retirado José Manuel J., quien encabezaba el grupo de seguridad, logró evadir a las autoridades y permanece prófugo.

Su escape ha llamado la atención debido a su experiencia táctica y conocimiento operativo, mientras que los siete detenidos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en comisión por omisión.

"El Licenciado": Coautor del homicidio de Carlos Manzo

A Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", se le vinculó como presunto coautor del homicidio calificado de Carlos Manzo.

🚨 Vinculan a proceso a “El Licenciado” y a 7 escoltas por asesinato de #CarlosManzo.



“El Licenciado” fue procesado como coautor; los 7 escoltas se quedan en prisión por no haber evitado la muerte del #alcalde de #Uruapan.https://t.co/fSw5BCmgXs pic.twitter.com/7uXFDLqwjb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2025

Además, enfrenta cargos por lesiones dolosas en agravio de las víctimas directas que acompañaban al edil: el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y Félix Alejandro.