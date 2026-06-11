“No estaba perdida, huía de mi familia": Yarlindi reaparece y acusa abusos en Yucatán

Una adolescente de 14 años que estaba reportada como desaparecida en Tizimín, Yucatán, apareció en un video, desmintió la Alerta Amber activada por su familia, señaló que estaba refugiada en casa de su amiga por seguridad de ella y de su hijo.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán, activó la Alerta Amber de Yarlindi Alexa Pérez Peraza, tras ser vista por última vez el pasado 4 de junio en Tizimín.

La menor pidió frenar la difusión de su fotografía, asegurando que se encuentra sana, salva y oculta en una comunidad rural con el apoyo de una amiga. Mencionó que escapó de su vivienda por ser víctima de violencia extrema, abusos y presiones familiares.

Las graves acusaciones contra su entorno familiar en Yucatán

En la grabación, Yarlindi Alexa detalló que la razón principal para abandonar su casa fue la exigencia de su madre y de una tía para interrumpir su embarazo actual de tres meses.

La adolescente reveló que este es su segundo embarazo y que anteriormente ya había sido obligada a abortar mediante pastillas, las cuales le obligaron a tomar sus familiares, entre ellos su tía y su mamá.

Aquella vez, dijo que su pareja se haría responsable del bebé, pero no la dejaron continuar con su embarazo, una situación que no estaba dispuesta a repetir.

Además de la presión médica forzada, la joven denunció agresiones físicas y verbales constantes por parte de sus tíos, así como intentos de agresión sexual por parte de su padrastro.

🚨 En un video difundido en redes sociales, Alexa P.P., de 14 años, por quien se mantiene activa una #AlertaAmber en Tizimín, #Yucatán, reapareció para lanzar graves #acusaciones contra su entorno familiar. pic.twitter.com/vSRd03eYUj — Sintexto (@SintextoMX) June 9, 2026

También señaló que luego de que se reportara su desaparición, reapareció su padre biológico en las labores de búsqueda. Yarlindi aseguró que el hombre la abandonó hace más de 10 años y cuestionó su repentino interés.

La menor reiteró en repetidas ocasiones, que la dejen de buscar, que yo no publiquen su foto, que ella saldrá nuevamente cuando hayan pasado los nueve meses de su embarazo y tanto ella como su bebé estén seguros.

Ante esta situación, ni la Fiscalía ni la familia han emitido alguna declaración.