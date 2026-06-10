Pánico y evacuaciones en Puebla: Fuga de gas LP activa operativo de emergencia en Tlalancaleca; Pemex realiza quema controlada

Una intensa movilización de cuerpos de emergencias se registra en el municipio de San Matías Tlalancaleca en el estado de Puebla, luego de qué una fuga de gas LP generara una enorme nube de combustible y obligará a realizar evacuaciones preventivas en zonas cercanas.

El incidente sucede en las inmediaciones del paraje conocido como “Cuatro Caminos” en la Junta de Auxiliar de San Francisco Tláloc, donde autoridades detectaron una nube de gas de aproximadamente 500 metros de longitud por 50 metros de ancho, lo que activo protocolos de protección civil para evitar riesgos a la población.

Horas más tarde, el gobierno de Puebla, informó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuó una quema controlada en la zona conocida como “Los Lavaderos”, aclarando que dicha maniobra forma parte de las labores de contención y que no representa peligro para la población.

De acuerdo con la información preliminar difundida por autoridades estatales, existe la presunción de qué la fuga podría estar relacionada con una toma clandestina de un ducto de gas LP; sin embargo, las autoridades subrayaron que serán las investigaciones correspondientes las que determinen con precisión el origen del incidente.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó que la concentración de gas alcanzo niveles cercanos al 4% de Límite Inferior de Explosividad, situación que obligó a actuar de manera inmediata para evitar una emergencia mayor.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos y autoridades de los tres niveles de gobierno, efectuaron recorridos para alertar a los habitantes de San Francisco Tláloc y facilitar una evacuación temporal de la zona cercanas.

Las autoridades señalaron que esta acción permitió reducir riesgos mientras especialistas trabajaron en el control de la fuga; además de que se preciso que la quema controlada efectuada por Pemex, forma parte del protocolo técnico utilizado para facilitar las maniobras de sellado y contención del ducto afectado.

Asimismo, aclaro que esta acción no está relacionada con otro incidente y que las labores se realizan bajo estrictas medidas de seguridad.

Puebla: Foco rojo en tomas clandestinas de Gas LP

Este incidente ocurre en un contexto preocupante para la entidad, ya que conforme a datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) señalan que Puebla se mantiene como el Estado con más tomas transiciones de gas LP en el país. Duranteel primer trimestre del año, se contabilizaron 157 perforaciones ilegales, cifras que representa un incremento de más del 35% respecto del mismo periodo anterior.

Mientras continúan las labores de control y las investigaciones sobre el origen de esta fuga, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que persiste en la entidad: El impacto de las tomas clandestinas en la seguridad de las comunidades de Puebla y el país entero.

